Творог из замороженного кефира

Интересный рецепт попался на глаза, очень было любопытно, что получится?

Взяла 2 литра кефира 3.2%, положила на ночь в морозилку, утром разрезала пакет, и в марлю на разморозку. Получилось 700 гр. сыворотки чудесной, и 480 гр, такого творожка…

Прежде всего нужно заморозить простоквашу (я замораживала на ночь). Когда кефир замерзнет, пакет разрезать, а его содержимое выложить на дуршлаг, застеленный марлей в 2 слоя.

Установить дуршлаг над какой-то емкостью.

Всё!!! Кефир будет таять, сыворотка стекает, в дуршлаге остается мягкий творог. Когда все растает, поднять концы марли, связать «мешочек» и подвесить до окончательного стекания сыворотки. Через сутки у вас получается вкуснейший творог! Добавлю, что творог можно получить и из кефира, и из био-йогурта. Отличный творог для детского питания или для десертов.

Из сыворотки вышли нежнейшие блинчики.

Удачи в приготовлении!