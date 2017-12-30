Четыре вкуса

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Как правильно выбрать лосося?

Кто откажется от кусочка нежного вкусного лосося? Это удовольствие дорогое, но по вкусовым качествам и количеству полезных веществ это идеальное блюдо, которое хоть изредка должно появляться на вашем столе. А как выбрать качественный товар, расскажем вам в этой статье.

Как правильно выбрать лосося?

Первое, что играет роль в качестве рыбы — это место ее обитания.

Выбираем мясо лосося

В первую очередь перед покупкой присмотритесь к цвету. Качественное мясо отличается насыщенным красным оттенком. Лосось, который выведен человеком, как правило, бледнее. Тусклый розоватый цвет также может свидетельствовать о том, что мясо неоднократно размораживалось, а затем снова замораживалось.

Чем больше в организм рыбы поступает астаксантина, тем ярче выражен ее цвет. В естественной среде обитания лосось питается водорослями, планктоном и крилей, которые насыщены астаксаноином. На рыбных фермах рыб кормят синтетическими веществами, которые менее полезны, чем натуральные.

Также о многом может сказать срез филе. О том, что лосось не дикий, подскажут прожилки белого цвета.

Дикий лосось появляется на прилавках в феврале и до самого августа. В то время как мясо с ферм доступно в любой месяц года.

Несложно догадаться, что лосось с фермы стоит на порядок дешевле, чем дикая рыба.

Виды лосося

Нерка.

В мясе нерки содержится большое количество антиоксидантов, так как основной ее рацион- планктон. Она очень полезная, но заниматься разведением этой рыбы крайне сложно. Мясо дикого лосося этого вида отличается даже особым ароматом.

Чавыча.

Ее мясо содержит полезные омега-3 жирные кислоты в больших количествах. Разведением Чавычи заниматься можно, поэтому с выбором такого мяса проявите особую осторожность.

Тихоокеанский кижуч.

Мягкая, нежная на вкус и ароматная рыба.

Если вы не любите лосось, значит вы не умеете его готовить!

Идеально приготовленное мясо должно сохранить все полезные вещества. В этом рецепте содержание витаминов в мясе после приготовления не изменяется.

Что понадобится:

  • лосось — 400 г;
  • растительное масло — 1 ч.л.;
  • свежие травы для рыбы — 1 ст.л.;
  • соль, можно морскую (на ваш вкус);
  • сок лимона (на ваш вкус).

На лист положите пергаментную бумагу и аккуратно разложите мясо. Затем его нужно натереть маслом, добавить соли и сверху немного смазать сливочным маслом. Накройте рыбу пергаментом и поставьте в предварительно разогретую до 160 градусов духовку.

Спустя 20 минут рыба готова! Осталось только сбрызнуть ее соком лимона и добавить трав.

Выбор продуктов-отвественное и важное занятие. От того, какого качества еда будет присутствовать на столе, зависит ваше здоровье.

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