Люля-кебаб в домашних условиях

Мясо и куриную грудку пропускаем через мясорубку.

Жир нарезаем очень мелко, отправляем в фарш, солим, перчим, добавляем специи- кориандр и уцхо-сунели.

Тщательно перемешиваем.

Нарезаем мелко лук репчатый и зелень и также отправляем в фарш.

Вымешиваем долго и отбиваем, пока фарш не станет липким.

Готовый фарш должен 2- 3 ч.ч. ,,отдохнуть" в холоде.

Готовим соус.

К перетёртым помидорам (такие продаются) добавляем томатную пасту, измельчённые чеснок, лук с зеленью, рассол огуречный (или любой другой), солим, перчим и перемешиваем.

Соус готов.

Приступаем к приготовлению люля-кебаба.

Формируем из фарша котлетки и нанизываем на предварительно отмоченные шпажки, распределяя равномерно по длине.

Укладываем ,,будущий" люля- кебаб на противень и отправляем в разогретую до 250 градусов духовку или печь.

Не забываем переворачивать шпажки с мясом.

Я готовил 40 мин.

Готовый люля- кебаб укладываем в блюдо на тонкий лаваш, посыпаем кольцами лука и зеленью, посыпаем сумахом и... вкушаем.

Приятного аппетита!!!