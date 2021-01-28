Люля-кебаб в домашних условиях

Ингредиенты
- фарш говяжий - 600 гр.
- грудка куриная - 250 гр.
- жир говяжий - 70 гр.
- масло сливочное топлёное - 1 ст.л.
- томатная паста - 1 ст.л.
- перетёртые томаты - 100-150 гр.
- лук репчатый - 2 шт.
- чеснок - 2 зуб.
- чёрный перец молотый - 1/2 ч.л.
- уцхо- сунели - 1/2 ч.л.
- кориандр молотый - 1/2 ч.л.
- сумах - 1 щепотка
- кинза - 1/2 пуч.
- укроп - 1/2 пуч.
- рассол - 2 ст.л.
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
Мясо и куриную грудку пропускаем через мясорубку.
Жир нарезаем очень мелко, отправляем в фарш, солим, перчим, добавляем специи- кориандр и уцхо-сунели.
Тщательно перемешиваем.
Нарезаем мелко лук репчатый и зелень и также отправляем в фарш.
Вымешиваем долго и отбиваем, пока фарш не станет липким.
Готовый фарш должен 2- 3 ч.ч. ,,отдохнуть" в холоде.
Готовим соус.
К перетёртым помидорам (такие продаются) добавляем томатную пасту, измельчённые чеснок, лук с зеленью, рассол огуречный (или любой другой), солим, перчим и перемешиваем.
Соус готов.
Приступаем к приготовлению люля-кебаба.
Формируем из фарша котлетки и нанизываем на предварительно отмоченные шпажки, распределяя равномерно по длине.
Укладываем ,,будущий" люля- кебаб на противень и отправляем в разогретую до 250 градусов духовку или печь.Не забываем переворачивать шпажки с мясом.
Я готовил 40 мин.
Готовый люля- кебаб укладываем в блюдо на тонкий лаваш, посыпаем кольцами лука и зеленью, посыпаем сумахом и... вкушаем.
Приятного аппетита!!!
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