Быстрый мастер-класс: как приготовить тефтельки

Друзья, мы возобновляем рубрику быстрых мастер-классов по приготовлению всеми любимых домашних блюд. Часто так бывает, что хочется порадовать родных вкусным угощением, а подходящего рецепта нет под рукой. Мы приглашаем заглянуть к нам на мастер-класс в поисках простого и проверенного рецепта. Сегодня готовим тефтельки в сливочном соусе!

Ингредиенты для тефтелек: свинина — 500 г, говядина — 1000 г, хлеб белый черствый — 300 г, яйца куриные— 1 шт., соль — 0,5 ч. л., лук репчатый — 1 шт., молоко — 100 мл, оливковое масло — 3 ст. л.

Ингредиенты для сливочного соуса: сливки 20 % — 100 мл, соль — 1 щепотка, масло оливковое — 3 ст. л., мука — 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Предварительно размочите белый черствый хлеб в теплом молоке. Отожмите слегка. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Лук разрежьте на несколько частей.

2. Пропустите через мясорубку мясо, размоченный хлеб и лук.

3. Фарш посолите и добавьте слегка взбитое куриное яйцо. Массу хорошо перемешайте и оставьте на 15 минут.

4. Смочите руки водой, так будет легче работать с фаршем. Слепите шарики диаметром 3–5 см. Разогрейте оливковое масло на сковороде и обжарьте тефтельки с двух сторон до золотистого цвета.

5. Обжаренные тефтельки накройте крышкой и оставьте тушиться на медленном огне 25 минут.

6. Приготовьте сливочный соус. Для этого слегка подогрейте в кастрюле с толстым дном оливковое масло, добавьте муку и все хорошо размешайте.

7. Посолите, добавьте сливки. Доведите до кипения на медленном огне. Как только соус начнет густеть, снимите кастрюлю с огня. Немного остудите соус.

8. Подавайте аппетитные тефтельки, полив их нежным сливочным соусом. В качестве гарнира подойдет отварной картофель, макароны, рис.

На заметку

Фарш для тефтелек лучше приготовить дома, так он будет более сочным, нежели магазинный.

Если вы хотите приготовить тефтельки для детей, используйте фарш из мяса индейки или курицы. Тефтели получатся более нежными. А для диетического меню остановите свой выбор на тефтельках из рыбы.