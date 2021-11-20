Четыре вкуса

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Ватрушка мясная

Фото к рецепту: Мясная ватрушка классическая

Ингредиенты

  • фарш домашний - 500 гр
  • сыр «российский» — 70 гр
  • яйцо с1 — 1 шт.
  • помидор — 30 гр
  • зелень - 5гр
  • растительное масло — 30 мл.
  • специи

Фото рецепта

Мясная ватрушка классическая: фото шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Мясная ватрушка классическая: фото шаг 2
2. Подготовление: Мелко режим сыр (либо через терку), из помидора делаем 5 колечек, и мелко режем зелень Далее смешиваем зелень+яйцо+сыр, а из фарша делаем оладушки, в которых делаем углубления.
Мясная ватрушка классическая: фото шаг 3
3. Приготовление: Отправляем в чашу — Растительное масло, далее укладываем наши ватрушки, наполняем их начинкой и сверху украшаем помидорами - Режим "Выпечка" 30 минут.

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