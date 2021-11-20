Ватрушка мясная

Ингредиенты
- фарш домашний - 500 гр
- сыр «российский» — 70 гр
- яйцо с1 — 1 шт.
- помидор — 30 гр
- зелень - 5гр
- растительное масло — 30 мл.
- специи
Фото рецепта
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
2. Подготовление: Мелко режим сыр (либо через терку), из помидора делаем 5 колечек, и мелко режем зелень Далее смешиваем зелень+яйцо+сыр, а из фарша делаем оладушки, в которых делаем углубления.
3. Приготовление: Отправляем в чашу — Растительное масло, далее укладываем наши ватрушки, наполняем их начинкой и сверху украшаем помидорами - Режим "Выпечка" 30 минут.
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