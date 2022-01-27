Курзе с говядиной по-дагестански

Ингредиенты
для теста:
мука в/с - 500 гр.
яйцо куриное - 1 шт.
вода холодная - 200 мл.
соль
для начинки:
говядина - 600 гр.
томаты очищенные
консервированные - 4 шт.
лук репчатый - 2 шт.
кинза - 1/2 пуч.
укроп - 1/2 пуч.
тмин молотый
перец черный
паприка хлопьями
соль
масло сливочное
сумах
Рецепт приготовления
Замешиваем крутое тесто- в просеянную муку отправляем одно куриное яйцо, холодную воду и соль.
Замешиваем тесто сначала ложкой, потом руками минут 10.
Как только тесто обретет однородную консистенцию, перекладываем его в пакет и убираем на один час в холодильник.
Мясо и репчатый лук пропускаем через мясорубку.
Солим, перчим фарш, добавляем паприку в хлопьях и тмин.
Мелко нашинкованные помидоры и зелень также отправляем в фарш.
Вымешиваем.
Тесто раскатываем толщиной в один миллиметр.
Формой или раскаточным роликом вырезаем кружки диаметром 7-8 мм.
Накладываем фарш в тесто, чтобы при заворачивании в Курзе не оставалось пустот.
Шов должен получиться плетеным.
Кипящую воду солим и опускаем в нее Курзе.
После того, как Курзе всплыли, варим их еще 3-4 минуты. Готово!!!
Перекладываем шумовкой в отдельную посуду, смазываем сливочным маслом и посыпаем Сумахом.
Кушать подано!
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