Курзе с говядиной по-дагестански

для теста:

мука в/с - 500 гр.

яйцо куриное - 1 шт.

вода холодная - 200 мл.

соль

для начинки:

говядина - 600 гр.

томаты очищенные

консервированные - 4 шт.

лук репчатый - 2 шт.

кинза - 1/2 пуч.

укроп - 1/2 пуч.

тмин молотый

перец черный

паприка хлопьями

соль

масло сливочное

сумах

Рецепт приготовления

Замешиваем крутое тесто- в просеянную муку отправляем одно куриное яйцо, холодную воду и соль.

Замешиваем тесто сначала ложкой, потом руками минут 10.

Как только тесто обретет однородную консистенцию, перекладываем его в пакет и убираем на один час в холодильник.

Мясо и репчатый лук пропускаем через мясорубку.

Солим, перчим фарш, добавляем паприку в хлопьях и тмин.

Мелко нашинкованные помидоры и зелень также отправляем в фарш.

Вымешиваем.

Тесто раскатываем толщиной в один миллиметр.

Формой или раскаточным роликом вырезаем кружки диаметром 7-8 мм.

Накладываем фарш в тесто, чтобы при заворачивании в Курзе не оставалось пустот.

Шов должен получиться плетеным.

Кипящую воду солим и опускаем в нее Курзе.

После того, как Курзе всплыли, варим их еще 3-4 минуты. Готово!!!

Перекладываем шумовкой в отдельную посуду, смазываем сливочным маслом и посыпаем Сумахом.

Кушать подано!