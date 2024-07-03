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Четыре вкуса

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Холодный кисломолочный суп с зеленью

Ингредиенты

греческий йогурт (или другой кисломолочный напиток) – 800 г

вода – 500-600 мл

зелень (кинза, петрушка, лук, щавель/шпинат, мята и т.д.) – 250 г

рис – 50 г

яйцо – 1 шт.

соль

Рецепт приготовления

Приготовить сюзьму:

Застелить сито отрезом ткани или марли, сложенной в несколько слоев

Вылить йогурт без наполнителей (или любой другой кисломолочный продукт) в сито с тканью

Накрыть йогурт концами ткани и оставить в сите на несколько часов (или сформировать из ткани мешочек и подвесить над миской), чтобы стекла сыворотка

Приготовить рис: промыть водой и отварить до готовности

Нарезать зелень

Приготовить кисломолочную основу довги:

Готовую сюзьму переложить в глубокую миску (сыворотка не понадобится)

Небольшими партиями, постоянно перемешивая влить в сюзьму воду – должен получиться напиток, по консистенции напоминающий питьевой кефир

В получившийся напиток добавить яйцо – тщательно перемешать

Основу довги через сито перелить в кастрюлю

На небольшом огне при постоянном помешивании нагреть содержимое кастрюли до температуры 70-80 градусов (по Цельсию)

Снизить нагрев под кастрюлей до минимума

Добавить в кастрюлю отваренный ранее рис – при постоянном помешивании прогревать рис на протяжении 2-3 минут

Небольшими партиями добавить в кастрюлю нарезанную зелень – не забывать постоянно перемешивать

Посолить по вкусу

Снять кастрюлю с довгой с огня и накрыть крышкой

Если довга будет подавать горячей – настаивать 10-15 минут

Если довга будет подаваться холодной – оставить на столе до полного остывания, затем убрать на несколько часов в холодильник

Перед подачей, по желанию, можно добавить измельченные орехи или отваренный заранее нут.

Кушать подано!

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