Холодный кисломолочный суп с зеленью

Ингредиенты
греческий йогурт (или другой кисломолочный напиток) – 800 г
вода – 500-600 мл
зелень (кинза, петрушка, лук, щавель/шпинат, мята и т.д.) – 250 г
рис – 50 г
яйцо – 1 шт.
соль
Рецепт приготовления
Приготовить сюзьму:
Застелить сито отрезом ткани или марли, сложенной в несколько слоев
Вылить йогурт без наполнителей (или любой другой кисломолочный продукт) в сито с тканью
Накрыть йогурт концами ткани и оставить в сите на несколько часов (или сформировать из ткани мешочек и подвесить над миской), чтобы стекла сыворотка
Приготовить рис: промыть водой и отварить до готовности
Нарезать зелень
Приготовить кисломолочную основу довги:
Готовую сюзьму переложить в глубокую миску (сыворотка не понадобится)
Небольшими партиями, постоянно перемешивая влить в сюзьму воду – должен получиться напиток, по консистенции напоминающий питьевой кефир
В получившийся напиток добавить яйцо – тщательно перемешать
Основу довги через сито перелить в кастрюлю
На небольшом огне при постоянном помешивании нагреть содержимое кастрюли до температуры 70-80 градусов (по Цельсию)
Снизить нагрев под кастрюлей до минимума
Добавить в кастрюлю отваренный ранее рис – при постоянном помешивании прогревать рис на протяжении 2-3 минут
Небольшими партиями добавить в кастрюлю нарезанную зелень – не забывать постоянно перемешивать
Посолить по вкусу
Снять кастрюлю с довгой с огня и накрыть крышкой
Если довга будет подавать горячей – настаивать 10-15 минут
Если довга будет подаваться холодной – оставить на столе до полного остывания, затем убрать на несколько часов в холодильник
Перед подачей, по желанию, можно добавить измельченные орехи или отваренный заранее нут.
Кушать подано!
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