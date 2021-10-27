Ингредиенты
- куриное филе - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- сливочное масло - 30 гр.
- растительное масло - 30 гр.
- грибы - 300 гр.
- соль
- перец
- сливки 20% - 200 мл.
- смесь итальянских трав - 1 щепотка
- горчица французская или дижонская - 1 ч.л.
- чеснок - 2 зубчика
Рецепт приготовления
Луковицу почистить и мелко порезать.
Разогреть сковороду.
Добавить растительное и сливочное масло.
Обжарить лук до полупрозрачности.
Добавить к луку сливки.
Посолить (1 щепотка).
Добавить сушеные травы (1 щепотка) и горчицу.
Перемешать.
Тушить пару минут.
Переложить соус в любую чашу.
Грибы нарезать на 4 части.
Обжарить грибы до полного испарения влаги.
Добавить пару зубчиков чеснока (продавить чеснок через пресс).
Куриное филе нарезать кубиком.
Обжарить примерно 5 минут (до испарения влаги).
Добавить куриное филе к грибам.
Добавить сливочный соус.
Перемешать.
Посолить и поперчить.
Перемешать.
Тушить под крышкой на среднем огне примерно 20 минут.
Курица с грибами в сливочном соусе готова!
Кушать подано!
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