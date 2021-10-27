Четыре вкуса

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Курица с грибами в сливочном соусе

Фото к рецепту: Курица с грибами в сливочном соусе

Ингредиенты

  • куриное филе - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • сливочное масло - 30 гр.
  • растительное масло - 30 гр.
  • грибы - 300 гр.
  • соль
  • перец
  • сливки 20% - 200 мл.
  • смесь итальянских трав - 1 щепотка
  • горчица французская или дижонская - 1 ч.л.
  • чеснок - 2 зубчика

Рецепт приготовления

Луковицу почистить и мелко порезать.

Разогреть сковороду.

Добавить растительное и сливочное масло.

Обжарить лук до полупрозрачности.

Добавить к луку сливки.

Посолить (1 щепотка).

Добавить сушеные травы (1 щепотка) и горчицу.

Перемешать.

Тушить пару минут.

Переложить соус в любую чашу.

Грибы нарезать на 4 части.

Обжарить грибы до полного испарения влаги.

Добавить пару зубчиков чеснока (продавить чеснок через пресс).

Куриное филе нарезать кубиком.

Обжарить примерно 5 минут (до испарения влаги).

Добавить куриное филе к грибам.

Добавить сливочный соус.

Перемешать.

Посолить и поперчить.

Перемешать.

Тушить под крышкой на среднем огне примерно 20 минут.

Курица с грибами в сливочном соусе готова!

Кушать подано!

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