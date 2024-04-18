Вкусные пирожки с печенью и картошкой

сыворотка - 300 мл

картофельный отвар - 200 мл

соль - 1 ч.л.

сахар - 1 ст.л.

сухие дрожжи - 11 г

мука - 800 г

растительное масло - 30 мл

для начинки:

куриная печень - 450 г

картофель - 5 шт. (больших)

соль

черный молотый перец

лук - 1 шт. (большой)

Картошку чистим, моем, нарезаем средними кусочками, заливаем водой и варим с солью и лавровым листом до готовности.

Лук мелко нарезаем, отправляем на хорошо разогретую сковородку и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

К луку добавляем куриную печень и обжариваем на большом огне около 2 минут, постоянно перемешивая

Затем печень солим, перчим.

Сковородку накрываем крышкой и печень тушим до тех пор пока не испарится вся влага.

Когда картофель сварится, картофельный отвар не выливаем!

А сливаем в отдельную емкость.

Печень добавляем в кастрюлю к отварному картофелю и все вместе разминаем картофелемялкой.

Я сильно не измельчаю, мне нравится когда в пирожках попадаются небольшие кусочки печени.

Ну а вы уже измельчайте как хотите)

При необходимости начинку можно еще посолить и поперчить.

Начинке даем остыть.

Для теста: в миску вливаем теплую сыворотку и картофельный отвар.

Добавляем соль, сахар, сухие дрожжи, перемешиваем.

И добавляем 3 ст.л с горкой муки, перемешиваем.

Миску затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 15-20 минут для активации дрожжей.

Через это время получается пышная масса с пористой “шапочкой” на поверхности.

Перемешиваем и начинаем частями вводить муку.

Добавляем по несколько столовых ложек и перемешиваем.

Как только ввели всю муку, пару минут замешиваем тесто, а затем добавляем растительное масло и уже окончательно вымешиваем тесто не меньше 5 минут.

Должно получиться мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Тесто выкладываем на рабочую поверхность, немного обминаем его и отправляем на расстойку.

Я тесто расстаиваю в мультиварке на программе Йогурт 1 час.

Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом.

Если расстаивать тесто просто в теплом месте, то потребуется не меньше 2 часов.

Тесто должно хорошо подняться и увеличиться в объеме минимум 2 раза.

После расстойки получается пышное пористое тесто.

Выкладываем его на рабочую поверхность, немного обминаем и делим на нужное количество кусочков, в зависимости от размера пирожков.

Каждый кусочек теста обминаем, формуем из него шарик и кладем на припыленный мукой стол.

Шарики из теста накрываем пищевой пленкой и даем постоять 20 минут.

Затем достаем по 1 шарику теста, руками делаем из него лепешку, в центр кладем начинку и формуем пирожок любой формы.

Заготовки складываем на противень застеленный пергаментом или как в моем случае, силиконовым ковриком.

Заготовки накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут для расстойки.

Через это время убираем пищевую пленку и заготовки смазываем массой из желтка с молоком.

Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Получаются пышные, воздушные, мягкие и очень вкусные пирожки.

Спешите попробовать!