Вкусные пирожки с печенью и картошкой

Ингредиенты
сыворотка - 300 мл
картофельный отвар - 200 мл
соль - 1 ч.л.
сахар - 1 ст.л.
сухие дрожжи - 11 г
мука - 800 г
растительное масло - 30 мл
для начинки:
куриная печень - 450 г
картофель - 5 шт. (больших)
соль
черный молотый перец
лук - 1 шт. (большой)
Рецепт приготовления
Картошку чистим, моем, нарезаем средними кусочками, заливаем водой и варим с солью и лавровым листом до готовности.
Лук мелко нарезаем, отправляем на хорошо разогретую сковородку и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
К луку добавляем куриную печень и обжариваем на большом огне около 2 минут, постоянно перемешивая
Затем печень солим, перчим.
Сковородку накрываем крышкой и печень тушим до тех пор пока не испарится вся влага.
Когда картофель сварится, картофельный отвар не выливаем!
А сливаем в отдельную емкость.
Печень добавляем в кастрюлю к отварному картофелю и все вместе разминаем картофелемялкой.
Я сильно не измельчаю, мне нравится когда в пирожках попадаются небольшие кусочки печени.
Ну а вы уже измельчайте как хотите)
При необходимости начинку можно еще посолить и поперчить.
Начинке даем остыть.
Для теста: в миску вливаем теплую сыворотку и картофельный отвар.
Добавляем соль, сахар, сухие дрожжи, перемешиваем.
И добавляем 3 ст.л с горкой муки, перемешиваем.
Миску затягиваем пищевой пленкой и оставляем на 15-20 минут для активации дрожжей.
Через это время получается пышная масса с пористой “шапочкой” на поверхности.
Перемешиваем и начинаем частями вводить муку.
Добавляем по несколько столовых ложек и перемешиваем.
Как только ввели всю муку, пару минут замешиваем тесто, а затем добавляем растительное масло и уже окончательно вымешиваем тесто не меньше 5 минут.
Должно получиться мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Тесто выкладываем на рабочую поверхность, немного обминаем его и отправляем на расстойку.
Я тесто расстаиваю в мультиварке на программе Йогурт 1 час.
Чашу мультиварки нужно смазать растительным маслом.
Если расстаивать тесто просто в теплом месте, то потребуется не меньше 2 часов.
Тесто должно хорошо подняться и увеличиться в объеме минимум 2 раза.
После расстойки получается пышное пористое тесто.
Выкладываем его на рабочую поверхность, немного обминаем и делим на нужное количество кусочков, в зависимости от размера пирожков.
Каждый кусочек теста обминаем, формуем из него шарик и кладем на припыленный мукой стол.
Шарики из теста накрываем пищевой пленкой и даем постоять 20 минут.
Затем достаем по 1 шарику теста, руками делаем из него лепешку, в центр кладем начинку и формуем пирожок любой формы.
Заготовки складываем на противень застеленный пергаментом или как в моем случае, силиконовым ковриком.
Заготовки накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20-30 минут для расстойки.
Через это время убираем пищевую пленку и заготовки смазываем массой из желтка с молоком.
Отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Получаются пышные, воздушные, мягкие и очень вкусные пирожки.
Спешите попробовать!
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