Готовим столичные кексы с изюмом

Ингредиенты: на 12 шт.

мука - 260 гр.

яйца - 3 шт.

масло сливочное размягченное 82% - 180 гр.

изюм (мелкий) - 180 гр.

сахар - 180 гр.

разрыхлитель - 1 ч.л. без горки

соль - 1/3 ч.л.

ванильный сахар - 1 ч.л.

Рецепт приготовления

Размер формы : 8 х 5 см. высота 3 см.

Изюм моем и обязательно обсушиваем бумажным полотенцем, чтобы изюм был сухой, для этого рецепта лучше брать изюм мелкий.

Все ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры

Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до пышности.

Добавляем сахар, ванильный сахар, соль и взбиваем на высокой скорости до полного соединения.

Добавляем по одному яйца и каждую порцию взбиваем до однородной массы и до полного растворения сахара.

К взбитой массе добавляем подготовленный изюм, перемешиваем лопаточкой, чтобы изюм равномерно распределился.

Просеиваем муку и разрыхлитель и быстро замешиваем тесто лопаточкой, перемешиваем до полной однородности.

Долго тесто не вымешивайте, чтобы не развивалась клейковина, иначе кексы будут плотные.

Силиконовые формы смазывать маслом не нужно (металлические смазать тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой).

При помощи 2 ложек наполнить формочки тестом, оставить 0,5-1 см. до края формы.

Выпекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 25- 30 минут, до румяности.

Учитывайте, что духовки у всех разные, температура и время приготовления могут отличаться.

Готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить сухая.

Готовые кексы достать из формы, выложить на решетку и дать им полностью остыть.

Остывшие кексы посыпаем сахарной пудрой.

Кушать подано!