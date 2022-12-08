Готовим праздничный торт «Неженка»

Ингредиенты

5 яиц

160 гр. сахар

130 гр. мука

30 гр. кукурузный крахмал

1/4 ч.л соль

пропитка:

120 гр. вода

110 гр. сахар

10 гр. ванильный сахар

1 ст.л. ром

крем:

500 мл. сливки 32%-36%

200 гр. сахарной пудры

Рецепт приготовления

На форму диаметром 24 см. Отделить белки от желтков.Яйца желательно использовать комнатной температуры.

Белки взбить со щепоткой соли и с сахаром до пиков.

По одному добавить желтки, перемешивая на самом низком обороте.

Добавить предварительно просеянные муку и крахмал, осторожно перемешать венчиком, аккуратными движениями снизу-вверх.

Тесто вылить в форму, ничем не смазывать, на дно защёлкнуть кусок бумаги для выпечки.

Выпекать при 170-180С примерно 40-45 минут.

Бисквит охладить, выдержать и разрезать на 3 части.

Пропитка: воду и сахар вскипятить, остудить, добавить коньяк/ром и ваниль.

Сливки соединить с сахарной пудрой, ванильным сахаром и взбить до воздушных устойчивых пиков, не перевзбивать!

Выложить первый корж,пропитка,крем, затем второй корж, пропитка, крем, ровно разглаживаем и накрываем оставшимся 3 м коржем, пропитываем, остатки крема, выровняить верх и бортики.

Торт оставить на ночь в холодильнике.

На следующий день посыпать кокосовой стружкой, украсить.

Кушать подано!