Готовим праздничный торт «Неженка»

Ингредиенты
5 яиц
160 гр. сахар
130 гр. мука
30 гр. кукурузный крахмал
1/4 ч.л соль
пропитка:
120 гр. вода
110 гр. сахар
10 гр. ванильный сахар
1 ст.л. ром
крем:
500 мл. сливки 32%-36%
200 гр. сахарной пудры
Рецепт приготовления
На форму диаметром 24 см. Отделить белки от желтков.Яйца желательно использовать комнатной температуры.
Белки взбить со щепоткой соли и с сахаром до пиков.
По одному добавить желтки, перемешивая на самом низком обороте.
Добавить предварительно просеянные муку и крахмал, осторожно перемешать венчиком, аккуратными движениями снизу-вверх.
Тесто вылить в форму, ничем не смазывать, на дно защёлкнуть кусок бумаги для выпечки.
Выпекать при 170-180С примерно 40-45 минут.
Бисквит охладить, выдержать и разрезать на 3 части.
Пропитка: воду и сахар вскипятить, остудить, добавить коньяк/ром и ваниль.
Сливки соединить с сахарной пудрой, ванильным сахаром и взбить до воздушных устойчивых пиков, не перевзбивать!
Выложить первый корж,пропитка,крем, затем второй корж, пропитка, крем, ровно разглаживаем и накрываем оставшимся 3 м коржем, пропитываем, остатки крема, выровняить верх и бортики.
Торт оставить на ночь в холодильнике.
На следующий день посыпать кокосовой стружкой, украсить.
Кушать подано!
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