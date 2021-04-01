Четыре вкуса

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Булочки фаршированные курицей и грибами

Фото к рецепту: Булочки фаршированные курицей и грибами

Ингредиенты

куриное филе 300 гр. или 2 -3 бедра
шампиньоны 130 г
лук 1 шт. 
сметана 2-4 ст.л. (зависит от консистенции)
соль
перец
мускатный орех щепотка по желанию
зелёный лук или зелень петрушки
сыр твердый 100 г
помидор
булочки 4-5 шт.

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