Булочки фаршированные курицей и грибами

Ингредиенты



куриное филе 300 гр. или 2 -3 бедра

шампиньоны 130 г

лук 1 шт.

сметана 2-4 ст.л. (зависит от консистенции)

соль

перец

мускатный орех щепотка по желанию

зелёный лук или зелень петрушки

сыр твердый 100 г

помидор

булочки 4-5 шт.

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