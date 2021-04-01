Булочки фаршированные курицей и грибами

Ингредиенты
куриное филе 300 гр. или 2 -3 бедра
шампиньоны 130 г
лук 1 шт.
сметана 2-4 ст.л. (зависит от консистенции)
соль
перец
мускатный орех щепотка по желанию
зелёный лук или зелень петрушки
сыр твердый 100 г
помидор
булочки 4-5 шт.
Ингредиенты
куриное филе 300 гр. или 2 -3 бедра
шампиньоны 130 г
лук 1 шт.
сметана 2-4 ст.л. (зависит от консистенции)
соль
перец
мускатный орех щепотка по желанию
зелёный лук или зелень петрушки
сыр твердый 100 г
помидор
булочки 4-5 шт.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии