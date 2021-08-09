Рулеты из баклажанов

Ингредиенты
- баклажаны - 3 шт.
- томатная паста - 4 ст.л.
- творог - 250 гр.
- моцарелла - 200 гр.
- яйца - 1 шт.
- петрушку, укроп - 1 пучок
- соль - 1 ч.л.
- растительное масло - 50 гр.
- чеснок - 3 зубчика.
- грецкий орех - 50 гр.
- хмели - сунели, прованские травы - щепотка
Рецепт приготовления
1. Баклажаны нарезаем тонкими пластинами, толщиной 0.5см., выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
2. Смазываем баклажаны растительным маслом, солим и отправляем в духовку на 15 минут, температура 180С.
3. Готовим начинку: для начинки в глубокой миске смешиваем творог, моцареллу ( натертую на мелкой терке), зелень мелко нарезанную, измельченный чеснок, все солим по вкусу.
В эту массу вбиваем яйцо.
Хорошо все перемешиваем.
4. Баклажаны достаем из духовки, на пластину баклажана выкладываем начинку и сворачиваем в рулет.
5. Дно формы для запекания, смазываем томатной пастой, выкладываем рулетики, сверху рулетики смазываем томатной пастой, посыпаем хмели-сунели и прованскими травами и присыпаем натертой моцареллой.
6. Отправляем в духовку на 20 минут, температура духовки 200С.
7. Сверху готовые рулетики посыпаем измельченным грецким орехом.
Свежие комментарии