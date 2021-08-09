Рулеты из баклажанов

Рецепт приготовления

1. Баклажаны нарезаем тонкими пластинами, толщиной 0.5см., выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

2. Смазываем баклажаны растительным маслом, солим и отправляем в духовку на 15 минут, температура 180С.

3. Готовим начинку: для начинки в глубокой миске смешиваем творог, моцареллу ( натертую на мелкой терке), зелень мелко нарезанную, измельченный чеснок, все солим по вкусу.

В эту массу вбиваем яйцо.

Хорошо все перемешиваем.

4. Баклажаны достаем из духовки, на пластину баклажана выкладываем начинку и сворачиваем в рулет.

5. Дно формы для запекания, смазываем томатной пастой, выкладываем рулетики, сверху рулетики смазываем томатной пастой, посыпаем хмели-сунели и прованскими травами и присыпаем натертой моцареллой.

6. Отправляем в духовку на 20 минут, температура духовки 200С.

7. Сверху готовые рулетики посыпаем измельченным грецким орехом.