Четыре вкуса

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Говядина тушеная с фасолью и овощами по-испански

Фото к рецепту: Мясо говядина тушеное с фасолью и овощами по-испански.

Ингредиенты

  • говядина — 350 гр
  • белая фасоль в томатном соусе — 400 гр
  • помидоры — 2 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • перец черный молотый — ½ ч. л.
  • розмарин — 1 ч. л.
  • масло растительное — 2 ст. л.
  • соль — 10 гр
  • лавровый лист — 2 шт.
  • сметана — по желанию

Пошаговый рецепт приготовления

1. Говядину промыть и нарезать кубиками среднего размера. Поперчить, всыпать сухой розмарин. Оставить на маринование 15-20 минут. Лук мелко порезать.

2. Нагреть сковороду или сотейник с растительным маслом и обжарить мясо.

3. В другой сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавьте к нему морковь, натёртую на крупной тёрке и болгарский перец, порезанный на кубики. Тушить около 10 минут.

4. Овощи выложить в сковороду к мясу. Добавить лавровый лист.

5. Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы и мелко нарезать (или пробейте в блендере). Добавить вместе с фасолью к мясу и овощам.

6. Тушить говядину около часа или до ее размягчения.

Мясо должно стать мягким и нежным, а подливка слегка загустеть.

7. Подавать тушеное мясо по-испански с ложкой густой сметаны.

Приятного аппетита!

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