Говядина тушеная с фасолью и овощами по-испански

1. Говядину промыть и нарезать кубиками среднего размера. Поперчить, всыпать сухой розмарин. Оставить на маринование 15-20 минут. Лук мелко порезать.

2. Нагреть сковороду или сотейник с растительным маслом и обжарить мясо.

3. В другой сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавьте к нему морковь, натёртую на крупной тёрке и болгарский перец, порезанный на кубики. Тушить около 10 минут.

4. Овощи выложить в сковороду к мясу. Добавить лавровый лист.

5. Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы и мелко нарезать (или пробейте в блендере). Добавить вместе с фасолью к мясу и овощам.

6. Тушить говядину около часа или до ее размягчения.

Мясо должно стать мягким и нежным, а подливка слегка загустеть.

7. Подавать тушеное мясо по-испански с ложкой густой сметаны.

Приятного аппетита!