Говядина тушеная с фасолью и овощами по-испански

Ингредиенты
- говядина — 350 гр
- белая фасоль в томатном соусе — 400 гр
- помидоры — 2 шт.
- болгарский перец — 1 шт.
- морковь 1 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- перец черный молотый — ½ ч. л.
- розмарин — 1 ч. л.
- масло растительное — 2 ст. л.
- соль — 10 гр
- лавровый лист — 2 шт.
- сметана — по желанию
Пошаговый рецепт приготовления
1. Говядину промыть и нарезать кубиками среднего размера. Поперчить, всыпать сухой розмарин. Оставить на маринование 15-20 минут. Лук мелко порезать.
2. Нагреть сковороду или сотейник с растительным маслом и обжарить мясо.
3. В другой сковороде обжарить лук до прозрачности. Добавьте к нему морковь, натёртую на крупной тёрке и болгарский перец, порезанный на кубики. Тушить около 10 минут.
4. Овощи выложить в сковороду к мясу. Добавить лавровый лист.
5. Помидоры ошпарить кипятком, очистить от кожицы и мелко нарезать (или пробейте в блендере). Добавить вместе с фасолью к мясу и овощам.
6. Тушить говядину около часа или до ее размягчения.Мясо должно стать мягким и нежным, а подливка слегка загустеть.
7. Подавать тушеное мясо по-испански с ложкой густой сметаны.
Приятного аппетита!
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