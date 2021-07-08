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Слоёный салат с крабовыми палочками

Фото к рецепту: Слоёный салат с крабовыми палочками

Ингредиенты

  • картофель - 500 гр.
  • морковь - 250 гр.
  • яйца - 5 шт.
  • крабовые палочки - 400 гр.
  • майонез - 200-220 гр.

Рецепт приготовления

Картофель помыть, отварить в мундире, очистить и натереть на мелкой терке. Морковь также помойте, отварите, очистите и натрите на мелкой терке. Яйца отварите, очистите. Отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке. Крабовые палочки мелко нарежьте. Выложит е слоеный салат с крабовыми палочками.

1-й слой. На плоское блюдо выложите половину картофеля. Смажьте майонезом, покройте поверхность салата сеточкой из майонеза. 2-й слой. Выложите нарезанные крабовые палочки, майонез. 3-й слой. Выложите белки яиц, майонез. 4-й слой. Сверху выложите оставшуюся картошку. Слегка прижмите. И снова смажьте салат майонезом. 5-й слой. Затем верх и бока салата покройте слоем тертой моркови. 6-й слой. Сверху натрите куриные желтки, аккуратно распределяя его по поверхности.

Убирите салат с крабовыми палочками в холодильник на 1 час.

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