Запеченная куриная печень под сметаной

Пошаговый рецепт приготовления

1. Печень промойте, разрежьте пополам. Обваляйте каждый кусочек в муке и выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом, обжарьте до появления золотистости с двух сторон на умеренном огне.

2. Тем временем лук нарежьте четверть-кольцами, обжарьте на растительном масле до золотистости. Добавьте морковь, натертую на крупной терке, соль по вкусу и щепотку сахара. Перемешайте и обжарьте до полу-мягкости моркови.

3. Добавьте муку и перемешайте. Прогрейте минуту на умеренном огне. Добавьте сметану , перемешате и ждите закипания. Выключите. Зажарка готова.

4. В форму для выпекания выложите половину зажарки, теперь всю печень, на печень оставшуюся зажарку.

5. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут, смотрите по своей духовке.

6. Печень готова. Приятного аппетита!