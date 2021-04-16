Запеченная куриная печень под сметаной

Ингредиенты
- куриная печень – 500 гр.
- мука – 3-4 ст.л.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- растительное масло – 6 ст.л.
- сметана – 250-300 мл.
- соль
- сахар – щепотка
Пошаговый рецепт приготовления
1. Печень промойте, разрежьте пополам. Обваляйте каждый кусочек в муке и выложите на раскаленную сковороду с растительным маслом, обжарьте до появления золотистости с двух сторон на умеренном огне.
2. Тем временем лук нарежьте четверть-кольцами, обжарьте на растительном масле до золотистости. Добавьте морковь, натертую на крупной терке, соль по вкусу и щепотку сахара. Перемешайте и обжарьте до полу-мягкости моркови.
3. Добавьте муку и перемешайте. Прогрейте минуту на умеренном огне. Добавьте сметану , перемешате и ждите закипания. Выключите. Зажарка готова.
4. В форму для выпекания выложите половину зажарки, теперь всю печень, на печень оставшуюся зажарку.
5. Накройте фольгой и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут, смотрите по своей духовке.
6. Печень готова. Приятного аппетита!
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