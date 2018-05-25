Витамины в травах и растениях

Давным-давно, когда наши предки были охотниками и собирателями, они пользовались всеми дарами природы, которые могли их насытить, дать сил, излечить от болезней. Со временем люди отобрали из дикой природы наиболее вкусные и высокоурожайные растения, научились их выращивать, выводить новые сорта и добиваться всё большей урожайности и выносливости.

Многие растения не попали в число избранных. Их стали считать дикими и обращались к ним лишь в крайних случаях – во время голода и болезней. Со временем знания о полезных свойствах дикорастущих растений исчезают, а их связь с голодом и болезнями не вызывает у многих желания даже попробовать их. И совершенно напрасно, ведь многие дикорастущие растения более полезны, чем культурные. Надо лишь немного о них узнать.

В этой статье мы расскажем, как небольшой поход в лес, к реке, и даже просто на дачу может обогатить Ваш стол витаминами не меньше, чем поход в супермаркет, где можно найти лишь овощи и фрукты, привезённые издалека, а в лучшем случае – зелень из местных парников. Мы не призываем Вас полностью перейти на «подножный корм», тем более для современного горожанина это будет затруднительно, но небольшое количество диких растений значительно разнообразит Ваш рацион, украсит привыкшие и надоевшие блюда новыми вкусами, а также поможет набраться сил и защититься от болезней. Дикорастущие травы дают возможность обойтись без соли и острых приправ. Присутствие этих продуктов на Вашем столе хотя бы в роли специй принесёт ощутимую пользу здлровью. А обойдётся это удовольствие не дороже стоимости проезда в красивое, чистое, удалённое от города место.

Май – самое подходящее время для сбора диких растений, ведь в почках и первой зелени содержится максимальное количество витаминов и прочих биологически активных веществ, так нужных нам весной. До начала цветения зелень растений содержит все витамины и минералы, которые будут использованы для образования плодов и семян. А так как семена дикорастущих растений крайне сложно использовать в пищу, следует ловить момент, когда нужные нам вещества находятся в более легкоусвояемой форме. Многие отказываются от употребления дикорастущих трав из-за их непривычного вкуса. Чтобы избежать этого, облагораживайте новые блюда Вашими любимыми соусами и заправками: масляно-ореховым соусом (по типу песто), томатным соусом, кислыми соусами (ткемали, гранатовый), сметаной, ягодными соками, мёдом.

Начнём знакомство с дикорастущей зеленью со всем известной крапивы. Её молодые листья и стебли очень богаты витаминами: всего 30 граммов зелени крапивы содержат суточную дозу каротина и витамина С. Молодая крапива почти не жжётся, и рвать верхние, ещё не распустившиеся листочки можно даже голыми руками, но если Вы решитесь заготовить большое количество крапивы, лучше воспользоваться перчатками. Существует множество блюд из крапивы: щи, супы, пироги, засоленая крапива, но ударную дозу витаминов можно получить и без кулинарных изысков, просто съев несколько свежих листьев. Не пугайтесь, она не обожжёт язык, если аккуратно свернуть и смять листок, пока не выделится сок. Вкус свежей крапивы напоминает вкус молодых огурцов, а некоторые даже улавливают в нём нотки свежего инжира.

Менее экстремальный источник огуречного вкуса и аромата – огуречная трава. Её побеги и листья, собранные до цветения, заменят огурцы в салатах, а красивые голубые цветочки можно использовать как съедобные украшения любых блюд. Так как период цветения у этого растения растянут, всегда можно найти и молодые побеги, и цветы.

Листья одуванчика – еще один богатый источник витаминов В, С и множества микроэлементов. Его молодые листья и бутоны во многих странах используют в пищу наравне с окультуренными растениями. Любовью к одуванчику известны не только Индия и Япония, где в пищу идёт многое, непонятное европейцам, но и такие более близкие нам по духу страны, как Франция, Швейцария, Испания. Маринованные бутоны одуванчика вполне могут заменить каперсы, а молодые листья после небольшой обработки заменят шпинат и другую зелень в салатах. Молодые листья одуванчика почти не имеют горечи, а для удаления резкого вкуса из немолодых листьев достаточно несколько раз обдать их кипятком или в течение 30-40 минут вымочить в солёной воде. Более жёсткие листья рекомендуется использовать в супах и борщах, так как для без тепловой обработки есть их затруднительно. Корень одуванчика, предварительно отварив в солёной воде для удаления горечи, можно готовить так же, как и все корнеплоды – варить, тушить, жарить, запекать.

Лопух или репейник тоже не просто сорняк, а довольно ценное растение в Китае, Франции, Бельгии и других странах. В Японии лопухи даже выращиваются ради их корней, называемых «гобо» – белых мясистых корнеплодов с приятным сладковатым вкусом. Корни лопуха богаты витаминами В, дубильными веществами, маслами и белками. Полезные вещества сконцентрированы в кожуре и прилегающем слое, поэтому чистить корень лопуха нужно очень аккуратно. Корни лопуха можно есть сырыми, жареными, вареными или печеными на костре. Из пюре корня лопуха можно приготовить котлеты, лепёшки или оригинальную начинку для пирожков. Молодые листья лопуха тоже съедобны – их можно добавлять в салаты.

Существует около 200 видов подорожника, и нет на Земле места, где бы не рос хотя бы один из них. Подорожник знаменит не только своими способностями заживлять раны и снимать воспаления в желудке и кишечнике. Его молодые листья можно использовать свежими в салатах или варёными в супах. Вкус подорожника отлично сочетается с овощами, картофелем, мясом.

Наверное, всем знакомо словосочетание «заячья капуста», но единого мнения о растении, которое скрывается за этим названием, не существует. В некоторых местах заячьей капустой называют кислицу обыкновенную – растение с красивыми бело-розовыми цветами и тройными листиками. Молодые листья и стебли кислицы имеют приятный кисловатый вкус и могут быть использованы вместо щавеля в салатах, щах, пирогах. Из свежих растёртых листьев кислицы можно приготовить бодрящий напиток. Слишком много и часто употреблять кислицу не следует.

Другие претенденты на роль заячьей капусты – растения очиток большой и очиток пурпуровый. Их листья, так же, как и кислица, имеют кисловатый вкус, и их можно употреблять в пищу без обработки, а можно бланшировать и добавлять в овощные блюда, оладьи, омлеты. Во время и после цветения листья очитка могут горчить, поэтому следует выбирать только молодые побеги. Листья обоих вариантов заячьей капусты можно использовать и в сладких блюдах – как начинки для ватрушек в чистом виде или вместе с яблоками, вишней, творогом.

В корейской и японской кухне очень высоко ценятся побеги папоротника. Возможно, Вы уже пробовали их маринованными в острых приправах. Побеги папоротника можно обнаружить и в лесах средней полосы России. В пищу используются молодые, ещё не раскрывшиеся побеги папоротника орляк и страусник не более 20 см длиной. Папоротники можно есть только после кулинарной обработки не только потому, что они горчат, но и потому, что они содержат тиаминазу – ядовитое вещество. Полностью нейтрализовать яд можно путём отваривания, после чего воду нужно слить, а папоротник обжарить или потушить. Для засолки побеги папоротника нужно отваривать в большом количестве воды в течение 10-12 минут. По вкусу побеги папоротника напоминают жареные белые грибы. Что касается их пользы, они содержат витамины - рибофлавин, каротин, токоферол, никотиновую кислоту. Из микроэлементов папоротник орляк особенно богат йодом, калием, кальцием, магнием, марганцем, медью, натрием, никелем, серой и фосфором.

Кроме этих широко известных растений в пищу можно использовать спорыш, сурепку, пастушью сумку, лапчатку гусиную, лебеду, мокричник, медуницу, борщевик, хвощ полевой, дудник и множество других представителей флоры. Кроме трав, вкусными и полезными дополнениями в салаты могут быть молодые листья деревьев и кустарников: берёзы, вяза, липы, малины, смородины. Очень вкусны цветы белой акации, красного клевера, шиповника.

Для тех, кто не считает привлекательной идею употребления дикорастущих трав в пищу, есть предложение, против которого трудно найти аргументы. Это ароматные, вкусные и полезные чаи из диких плодов, цветов и трав. Для приготовления настоев подходит множество растений, но лучше всего зарекомендовали себя шиповник, иван-чай, мята (мелисса), душица. Иван-чай, кроме цветов, может быть использован полностью: его богатые белком побеги подойдут в качестве добавки в суп и салат, а сладковатые крахмалистые корни съедобны как в варёном, так и в сыром виде. Из молоденьких мягких хвойных иголок можно приготовить витаминный напиток с приятным кисловатым вкусом.

Весенняя зелень требует очень аккуратного обращения. При длительном хранении и грубой термической обработке все её полезные свойства исчезают. Для их сохранения рекомендуется мыть травы и коренья только холодной водой и как можно быстрее употреблять их в пищу, если не собираетесь их засушить. Травы, у которых не надо отбивать горький привкус, следует варить на пару или бланшировать (недолго варить в небольшом количестве воды). Воду, оставшуюся после варки, можно использовать в супы или соусы. При варке супов и щей зелень следует класть в бульон за несколько минут до готовности. Не рекомендуется хранить и готовить травы в металлической посуде. Готовые блюда из трав не следует оставлять на завтра.

При сборе дикорастущих растений помните простое правило: резкий неприятный запах, жгучий или горький вкус сигнализируют о том, что растение, скорее всего, ядовито.

Рецепты с дикорастущими травами

Салат «Полевой»

Ингредиенты:

молодые листья одуванчика, мать-и-мачехи, крапивы, щавеля,

зелёный лук,

укроп,

огурцы,

редис,

сливки, лимонный сок, мёд – для соуса.

Приготовление:

Траву и зелень тщательно промойте, просушите, смешайте с тонко нарезанными огурцами и редисом. Заправьте соусом из сливок, лимонного сока и мёда или просто растительным маслом. Подавайте сразу же, как гарнир к горячим блюдам.

Салат «Солнечный»

Ингредиенты:

1 огурец,

10-15 цветков мать-и-мачехи,

1 ст.л. семечек подсолнечника,

для заправки:

1 ст.л. оливкового масла,

1 ч.л. винного уксуса,

1 ч.л. горчицы,

1 ч.л. мёда,

1 ч.л. соевого соуса.

Приготовление:

Цветки промойте в холодной воде и обсушите. Огурец нарежьте тонкими ломтиками вместе с кожицей. Ингредиенты для заправки смешайте в однородную эмульсию, полейте салат, посыпьте семечками.

Крапивный соус

Ингредиенты:

молодая крапива,

грецкие орехи,

зелень (лук, кинза, петрушка) по вкусу.

соль, перец.

Приготовление:

Чистые листья крапивы отварите в небольшом количестве солёной кипящей воды, откиньте на сито и обсушите. Орехи потолките с солью, добавьте мелко нашинкованную зелень и крапиву, поперчите. Подавайте к овощным или мясным блюдам.

Щи из крапивы

Ингредиенты:

бульон (мясной или овощной),

молодая крапива,

щавель,

морковь,

репчатый лук,

корень петрушки,

зелень (петрушка, лук, укроп),

сливочное масло,

пряности (лавровый лист, гвоздика, черный перец),

сметана.

Приготовление:

Бланшированную крапиву пропустите через мясорубку и потушите в масле 3-5 минут. В кипящий бульон положите пассерованные морковь, лук и корень петрушки, поварите несколько минут, добавьте крапивное пюре и пряности и доведите до кипения. Подавайте щи горячими с холодной сметаной.

Варенье из одуванчиков

Ингредиенты:

500 головок одуванчиков,

1,5 кг сахара,

2 лимона.

Приготовление:

Головки одуванчиков без стеблей промойте и замочите в холодной воде на сутки, несколько раз меняя воду. Слейте воду, стараясь не повредить цветки. Долейте 1 литр холодной воды, доведите до кипения и кипятите 10 минут, после чего процедите отвар и тщательно отожмите цветки через марлю. Добавьте в отвар сахар и сок лимонов, варите на слабом огне 30-40 минут до загустевания, разлейте по банкам. Хранить одуванчиковое варенье следует в тёмном прохладном месте.

Ольга Бородина