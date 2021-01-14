Вяленая утка целиком. Нежное деликатесное мясо

Ингредиенты
- ингредиенты:
- утка мясной породы 2,5 кг.
- соль 3 кг.
- розмарин 1 ст.л.
- черный молотый перец 1 ст.л.
- лавровый лист сухой 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Перед приготовлением утку необходимо промыть в проточной воде и высушить бумажным полотенцем. Разрезать грудку вдоль. В ступке помолоть лавровый лист и черный перец. Специи все смешать вместе.
Утку обвалять в специях.
На дно противня высыпаем около 1,5 кг. соли
Сверху соли укладываем утку.
Засыпаем солью утку сверху таким образом, чтобы не было оголившихся мест. И оставляем в холодильнике или прохладном месте на 3-4 суток
По истечении времени утку отмыть от соли.
Просушить бумажным полотенцем.
Подвесить утку на вяленье в холодильник минимум на 20 суток. Если хотите мясо суше, 35 дней - очень хороший срок для вяленья. Очень хорошо вялить на проветриваемом чердаке.
По истечении срока деликатес будет готов.
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