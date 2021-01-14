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Вяленая утка целиком. Нежное деликатесное мясо

Фото к рецепту: Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо

Ингредиенты

  • ингредиенты:
  • утка мясной породы 2,5 кг.
  • соль 3 кг.
  • розмарин 1 ст.л.
  • черный молотый перец 1 ст.л.
  • лавровый лист сухой 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Перед приготовлением утку необходимо промыть в проточной воде и высушить бумажным полотенцем. Разрезать грудку вдоль. В ступке помолоть лавровый лист и черный перец. Специи все смешать вместе.

Утку обвалять в специях.

На дно противня высыпаем около 1,5 кг. соли

Сверху соли укладываем утку.

Засыпаем солью утку сверху таким образом, чтобы не было оголившихся мест. И оставляем в холодильнике или прохладном месте на 3-4 суток

По истечении времени утку отмыть от соли.

Просушить бумажным полотенцем.

Подвесить утку на вяленье в холодильник минимум на 20 суток. Если хотите мясо суше, 35 дней - очень хороший срок для вяленья. Очень хорошо вялить на проветриваемом чердаке.

По истечении срока деликатес будет готов.

Пошаговые фото рецепта

Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 1Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 2Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 3Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 4Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 5Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 6Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 7Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 8Вяленая утка целиком. нежное деликатесное мясо: фото шаг 9

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