Вяленая утка целиком. Нежное деликатесное мясо

Перед приготовлением утку необходимо промыть в проточной воде и высушить бумажным полотенцем. Разрезать грудку вдоль. В ступке помолоть лавровый лист и черный перец. Специи все смешать вместе.

Утку обвалять в специях.

На дно противня высыпаем около 1,5 кг. соли

Сверху соли укладываем утку.

Засыпаем солью утку сверху таким образом, чтобы не было оголившихся мест. И оставляем в холодильнике или прохладном месте на 3-4 суток

По истечении времени утку отмыть от соли.

Просушить бумажным полотенцем.

Подвесить утку на вяленье в холодильник минимум на 20 суток. Если хотите мясо суше, 35 дней - очень хороший срок для вяленья. Очень хорошо вялить на проветриваемом чердаке.

По истечении срока деликатес будет готов.