Идеальный рецепт заварных блинов

Ингредиенты
кефир 1 стак.
куриное яйцо 2 шт.
мука 1 стак.
масло растительное 2 ст.
сахар 2 столовые ложки
соль 0,5 ч.
сода 0,5 ч.
кипяток 1 стак.
сливочное масло для смазки готовых блинов
Пошаговый рецепт приготовления
✔️ Взбить яйца, сахар и соль в глубокой чашке. Ингредиенты можно перемешивать венчиком вручную. Или вы можете использовать миксер. Медленно добавляем стакан кипятка и продолжаем взбивать. Образуется пена, поэтому обязательно берите глубокую чашку.
✔️ Затем добавьте кефир и тоже продолжайте взбивать.
✔️ Добавьте 0,5 чайной ложки пищевой соды в просеянную муку и хорошо перемешайте. Вылить сухую смесь и замесить тесто до однородного состояния.
✔️ В самом конце добавить растительное масло и снова перемешать. Блины жарить можно!
✔️ Смажьте сковороду сливочным или растительным маслом и хорошо нагрейте. Ложкой влейте немного теста и равномерным слоем распределите по сковороде. Обжаривайте оладьи на среднем огне около минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
✔️ Каждый готовый блин смазать сливочным маслом.
✔️ Подавать блины с джемом, медом или сметаной. Они восхитительны! Сохраните рецепт и обязательно попробуйте!Приятного аппетита!
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