Идеальный рецепт заварных блинов

Ингредиенты

кефир 1 стак.

куриное яйцо 2 шт.

мука 1 стак.

масло растительное 2 ст.

сахар 2 столовые ложки

соль 0,5 ч.

сода 0,5 ч.

кипяток 1 стак.

сливочное масло для смазки готовых блинов

Пошаговый рецепт приготовления

✔️ Взбить яйца, сахар и соль в глубокой чашке. Ингредиенты можно перемешивать венчиком вручную. Или вы можете использовать миксер. Медленно добавляем стакан кипятка и продолжаем взбивать. Образуется пена, поэтому обязательно берите глубокую чашку.

✔️ Затем добавьте кефир и тоже продолжайте взбивать.

✔️ Добавьте 0,5 чайной ложки пищевой соды в просеянную муку и хорошо перемешайте. Вылить сухую смесь и замесить тесто до однородного состояния.

✔️ В самом конце добавить растительное масло и снова перемешать. Блины жарить можно!

✔️ Смажьте сковороду сливочным или растительным маслом и хорошо нагрейте. Ложкой влейте немного теста и равномерным слоем распределите по сковороде. Обжаривайте оладьи на среднем огне около минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

✔️ Каждый готовый блин смазать сливочным маслом.

✔️ Подавать блины с джемом, медом или сметаной. Они восхитительны! Сохраните рецепт и обязательно попробуйте!

Видео рецепт

Приятного аппетита!