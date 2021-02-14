Четыре вкуса

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Идеальный рецепт заварных блинов

Фото к рецепту: Блинчики на кефире – идеальный рецепт заварных блинов

Ингредиенты

кефир 1 стак. 
куриное яйцо 2 шт. 
мука 1 стак. 
масло растительное 2 ст. 
сахар 2 столовые ложки 
соль 0,5 ч. 
сода 0,5 ч. 
кипяток 1 стак. 
сливочное масло для смазки готовых блинов 

Пошаговый рецепт приготовления 

✔️ Взбить яйца, сахар и соль в глубокой чашке. Ингредиенты можно перемешивать венчиком вручную. Или вы можете использовать миксер. Медленно добавляем стакан кипятка и продолжаем взбивать. Образуется пена, поэтому обязательно берите глубокую чашку. 

✔️ Затем добавьте кефир и тоже продолжайте взбивать. 

✔️ Добавьте 0,5 чайной ложки пищевой соды в просеянную муку и хорошо перемешайте. Вылить сухую смесь и замесить тесто до однородного состояния. 

✔️ В самом конце добавить растительное масло и снова перемешать. Блины жарить можно! 

✔️ Смажьте сковороду сливочным или растительным маслом и хорошо нагрейте. Ложкой влейте немного теста и равномерным слоем распределите по сковороде. Обжаривайте оладьи на среднем огне около минуты с каждой стороны до золотистого цвета. 

✔️ Каждый готовый блин смазать сливочным маслом. 

✔️ Подавать блины с джемом, медом или сметаной. Они восхитительны! Сохраните рецепт и обязательно попробуйте!

Приятного аппетита! 

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