Нежнейшие кексы красный бархат

1 Масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар взбить в пышную массу.

2 Добавить к масляной массе по одному яйцу, взбивать до однородной светлой массы.

3 Добавить сметану, размешать до однородности.

4 Для цвета добавить краситель (количество красителя добавляйте до нужного цвета), размешать. Затем просеиваем муку, соль, разрыхлитель.

5 Размешать все ингредиенты до однородной массы.

6 В формы (у меня силиконовые сердечки) разложить тесто, не докладывая до края 1 см. Выпекать кексы 25-30 минут в заранее разогретой духовке при 190 градусах.

7 Готовые кексы выкладываем на решетку и даем остыть.

Приятного аппетита!