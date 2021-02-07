Нежнейшие кексы красный бархат

Ингредиенты
- ингредиенты на 12 шт. :
- мука - 220 г.
- сахар - 150-170 г.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- соль - 1/4 ч.л.
- сливочное масло - 100 г.
- яйца - 2 шт.
- сметана (йогурт) - 180 г.
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- краситель(у меня жидкий) - 1 ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
1 Масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар взбить в пышную массу.
2 Добавить к масляной массе по одному яйцу, взбивать до однородной светлой массы.
3 Добавить сметану, размешать до однородности.
4 Для цвета добавить краситель (количество красителя добавляйте до нужного цвета), размешать. Затем просеиваем муку, соль, разрыхлитель.
5 Размешать все ингредиенты до однородной массы.
6 В формы (у меня силиконовые сердечки) разложить тесто, не докладывая до края 1 см. Выпекать кексы 25-30 минут в заранее разогретой духовке при 190 градусах.
7 Готовые кексы выкладываем на решетку и даем остыть.
Приятного аппетита!
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