Четыре вкуса

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Нежнейшие кексы красный бархат

Фото к рецепту: Нежнейшие кексы красный бархат

Ингредиенты

  • ингредиенты на 12 шт. :
  • мука - 220 г.
  • сахар - 150-170 г.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • соль - 1/4 ч.л.
  • сливочное масло - 100 г.
  • яйца - 2 шт.
  • сметана (йогурт) - 180 г.
  • ванильный сахар - 1 ч.л.
  • краситель(у меня жидкий) - 1 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

1 Масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар взбить в пышную массу.

2 Добавить к масляной массе по одному яйцу, взбивать до однородной светлой массы.

3 Добавить сметану, размешать до однородности.

4 Для цвета добавить краситель (количество красителя добавляйте до нужного цвета), размешать. Затем просеиваем муку, соль, разрыхлитель.

5 Размешать все ингредиенты до однородной массы.

6 В формы (у меня силиконовые сердечки) разложить тесто, не докладывая до края 1 см. Выпекать кексы 25-30 минут в заранее разогретой духовке при 190 градусах.

7 Готовые кексы выкладываем на решетку и даем остыть.

Приятного аппетита!

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