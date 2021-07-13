Вкусная пицца из кабачков на сковороде

Рецепт приготовления

Кабачок хорошо вымойте, обрежьте хвостики и наттрите на терке.

Оставьте в миске на несколько минут, чтобы он дал сок.

Помидор нарежьте кружочками.

Сыр наттрите на терке.

Слейте с кабачка выделившийся сок.

Добавьте яйца. муку, соль и черный перец. Перемешайте.

На разогретую сковороду влейте растительное масло. Выложите равномерно кабачковую массу. Обжарьте на среднем огне до румяной корочки.

Аккуратно перевернитеь основу для пиццы. Смажьте кетчупом, выложите начинку. Накройте сковороду крышкой и на медленном огне готовьте до появления румяной корочки снизу и пока сыр не расплавится.

Пицца готова, подайте к столу в горячем виде!

Кушать подано!