Жареная курица на сковороде в сливочно-чесночном соусе

Ингредиенты
- куриные бёдра – 4 шт.
- сливки 22% - 250 мл.
- сливочное масло – 50 гр.
- чеснок – 1 гол.
- петрушка
- укроп
- сладкая паприка – 1 ст.л.
- хмели-сунели – 2 ст.л.
- свежемолотый перец
- соль
Рецепт приготовления
Куриные бедра очистите от лишней кожи и кусков жира, которые на ней оставил недобросовестный производитель для увеличения их веса.
Можно взять голени или окорочка.
Смешиваем специи, смесь состоит из 2 ст.л. хмели-сунели, 1 ст.л. сладкой паприки, соли и свежемолотого перца.
Посыпаем этим курицу, маринуем.
Займемся соусом.
Очистите зубчики чеснока от шелухи.
Нарежьте их на некрупные, произвольные кусочки.
Кладем в глубокую миску.
Возьмите петрушку с укропом, мелко нарезаем их.
Смешайте с чесноком.
Добавьте 250 мл 22% сливок и перемешайте.
Ставим сковороду на средний огонь.
Добавляем 50 гр сливочного масла.
Сразу же добавляем растительное масло, чтобы сливочное не начало подгорать.
Кладем курицу кожей вниз и обжариваем до образования корочки около 5-6 минут.
Переворачиваем обжариваем их с другой стороны 3 минуты.
Влейте сливочно-чесночный соус, который мы приготовили не за долго до этого.
Распределите соус равномерно по всей сковороде.
Оставляем готовиться 30 мин на слабом огне.
Бёдра полностью готовы.
Приятного аппетита!
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