Жареная курица на сковороде в сливочно-чесночном соусе

Рецепт приготовления

Куриные бедра очистите от лишней кожи и кусков жира, которые на ней оставил недобросовестный производитель для увеличения их веса.

Можно взять голени или окорочка.

Смешиваем специи, смесь состоит из 2 ст.л. хмели-сунели, 1 ст.л. сладкой паприки, соли и свежемолотого перца.

Посыпаем этим курицу, маринуем.

Займемся соусом.

Очистите зубчики чеснока от шелухи.

Нарежьте их на некрупные, произвольные кусочки.

Кладем в глубокую миску.

Возьмите петрушку с укропом, мелко нарезаем их.

Смешайте с чесноком.

Добавьте 250 мл 22% сливок и перемешайте.

Ставим сковороду на средний огонь.

Добавляем 50 гр сливочного масла.

Сразу же добавляем растительное масло, чтобы сливочное не начало подгорать.

Кладем курицу кожей вниз и обжариваем до образования корочки около 5-6 минут.

Переворачиваем обжариваем их с другой стороны 3 минуты.

Влейте сливочно-чесночный соус, который мы приготовили не за долго до этого.

Распределите соус равномерно по всей сковороде.

Оставляем готовиться 30 мин на слабом огне.

Бёдра полностью готовы.

Приятного аппетита!