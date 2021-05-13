Четыре вкуса

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Жареная курица на сковороде в сливочно-чесночном соусе

Фото к рецепту: Жареная курица на сковороде в сливочно чесночном соусе

Ингредиенты

  • куриные бёдра – 4 шт.
  • сливки 22% - 250 мл.
  • сливочное масло – 50 гр.
  • чеснок – 1 гол.
  • петрушка
  • укроп
  • сладкая паприка – 1 ст.л.
  • хмели-сунели – 2 ст.л.
  • свежемолотый перец
  • соль

Рецепт приготовления

Куриные бедра очистите от лишней кожи и кусков жира, которые на ней оставил недобросовестный производитель для увеличения их веса.

Можно взять голени или окорочка.

Смешиваем специи, смесь состоит из 2 ст.л. хмели-сунели, 1 ст.л. сладкой паприки, соли и свежемолотого перца. 

Посыпаем этим курицу,  маринуем.

Займемся соусом.

Очистите зубчики чеснока от шелухи.

Нарежьте их на некрупные, произвольные кусочки.

Кладем в глубокую миску.

Возьмите петрушку с укропом, мелко нарезаем их.

Смешайте с чесноком.

Добавьте 250 мл 22% сливок и перемешайте.

Ставим сковороду на средний огонь.

Добавляем 50 гр сливочного масла.

Сразу же добавляем растительное масло, чтобы сливочное не начало подгорать.

Кладем курицу кожей вниз и обжариваем до образования корочки  около 5-6 минут.

Переворачиваем обжариваем их с другой стороны 3 минуты.

Влейте сливочно-чесночный соус, который мы приготовили не за долго до этого.

Распределите соус равномерно по всей сковороде.

Оставляем готовиться 30 мин на слабом огне.

Бёдра полностью готовы.

Приятного аппетита!

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