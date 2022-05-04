Рецепт лучшего салата к шашлыку

Ингредиенты

помидор красный – 4 шт.

помидор желтый – 4 шт.

лук репчатый (фиолетовый) – 1 шт.

петрушка – 1 пуч.

сушеный базилик – 1 ч.л.

перец чили – 1 шт.

уксус - 1 ст.л.

соль

Рецепт приготовления

Головку фиолетового лука среднего размера очищаем от шелухи и нарезаем полукольцами.

Важно нарезать лук так мелко, как это только возможно.

Желательно чтобы он получился практически прозрачным.

Перекладываем лук в глубокую миску разделяя полукольца.

Добавляем к нему 1 ч.л. сушеного базилика и 1 ст.л. яблочного 6% уксуса.

Перемешиваем содержимое миски.

Помидоры 2 цветов разрезаем на 2 части.

Удаляем у них плодоножку и нарезаем в салат. Обратите внимание на технику нарезки.

Нарезаются помидоры тонкими ломтиками, прямо над тарелкой с луком, чтобы не потерять ни одной капли их сока!

Острый чили перец разрезаем вдоль на 2 половинки.

Избавляем его от семечек при помощи чайной ложки.

Нарезаем тонкими полукольцами.

И добавляем в салат.

Измельчаем листья петрушки.

Добавляем их к остальным ингредиентам.

Присаливаем по вкусу.

И перемешиваем все ингредиенты вместе.

Перекладываем салат Шакароб в тарелку для подачи и незамедлительно подаём к столу.

Кушать подано!