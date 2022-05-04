Рецепт лучшего салата к шашлыку

Ингредиенты
помидор красный – 4 шт.
помидор желтый – 4 шт.
лук репчатый (фиолетовый) – 1 шт.
петрушка – 1 пуч.
сушеный базилик – 1 ч.л.
перец чили – 1 шт.
уксус - 1 ст.л.
соль
Рецепт приготовления
Головку фиолетового лука среднего размера очищаем от шелухи и нарезаем полукольцами.
Важно нарезать лук так мелко, как это только возможно.
Желательно чтобы он получился практически прозрачным.
Перекладываем лук в глубокую миску разделяя полукольца.
Добавляем к нему 1 ч.л. сушеного базилика и 1 ст.л. яблочного 6% уксуса.
Перемешиваем содержимое миски.
Помидоры 2 цветов разрезаем на 2 части.
Удаляем у них плодоножку и нарезаем в салат. Обратите внимание на технику нарезки.
Нарезаются помидоры тонкими ломтиками, прямо над тарелкой с луком, чтобы не потерять ни одной капли их сока!
Острый чили перец разрезаем вдоль на 2 половинки.
Избавляем его от семечек при помощи чайной ложки.
Нарезаем тонкими полукольцами.
И добавляем в салат.
Измельчаем листья петрушки.
Добавляем их к остальным ингредиентам.
Присаливаем по вкусу.
И перемешиваем все ингредиенты вместе.
Перекладываем салат Шакароб в тарелку для подачи и незамедлительно подаём к столу.
Кушать подано!
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