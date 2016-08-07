Маринуем шампиньоны без уксуса и кипячения

Вкусный рецепт маринованых шампиньонов.
-500г свежих шампиньонов
-пучок петрушки
-3 средних зубчика чеснока
-1,5 ч.л. соли без горки
-3 ч.л. сахара с горкой
-4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым)
-6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне)
Шампиньоны хорошенько помыть и залить кипятком примерно на 1 мин
Затем кипяток слить, грибы пусть обсохнут
Шампиньоны режем небольшими кусочками и складываем в глубокую посуду
Примерно такими
Режем зелень и мелкими кубиками чеснок
Петрушку с чесноком высыпать к грибам, добавить соль и сахар, также оливковое масло (или другое)
Я разрезала лимон пополам и выдавливала сок из половинки лимона сразу в ложку
Сок выливаем к грибам
Все хорошенько перемешиваем
Накрываем крышкой и убираем в холодильник. Перемешиваем пару раз за время маринования. Я сделала в обед, вечером уже кушали. Можно сделать вечером, а утром кушать! Быстро, полезно и вкусно!
Надеюсь, этот рецепт будет вам полезен)
Спасибо за внимание!!!
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