Четыре вкуса

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Маринуем шампиньоны без уксуса и кипячения

Вкусный рецепт маринованых шампиньонов.

-500г свежих шампиньонов
-пучок петрушки
-3 средних зубчика чеснока
-1,5 ч.л. соли без горки
-3 ч.л. сахара с горкой
-4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым)
-6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне)

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 1

Шампиньоны хорошенько помыть и залить кипятком примерно на 1 мин
Затем кипяток слить, грибы пусть обсохнут

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 2

Шампиньоны режем небольшими кусочками и складываем в глубокую посуду

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 3

Примерно такими

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 4

Режем зелень и мелкими кубиками чеснок

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 5

Петрушку с чесноком высыпать к грибам, добавить соль и сахар, также оливковое масло (или другое)

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 6

Я разрезала лимон пополам и выдавливала сок из половинки лимона сразу в ложку
Сок выливаем к грибам

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 7

Все хорошенько перемешиваем

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 8

Накрываем крышкой и убираем в холодильник. Перемешиваем пару раз за время маринования. Я сделала в обед, вечером уже кушали. Можно сделать вечером, а утром кушать! Быстро, полезно и вкусно!
Надеюсь, этот рецепт будет вам полезен)

Добрый день! Рецепт маринованных шампиньонов именно без уксуса найден у замечательной мастерицы Lyumila из СМ, а вот и сам рецепт http://stranamasterov.ru/node/544619 Я его немного изменила под нас, и вот что получилось) -500г свежих шампиньонов -пучок петрушки -3 средних зубчика чеснока -1,5 ч.л. соли без горки -3 ч.л. сахара с горкой -4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым) -6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне) фото 9

Спасибо за внимание!!!

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рецептмаринованные грибышампиньонывкуснокулинариягрибы
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