Маринуем шампиньоны без уксуса и кипячения

Вкусный рецепт маринованых шампиньонов. -500г свежих шампиньонов

-пучок петрушки

-3 средних зубчика чеснока

-1,5 ч.л. соли без горки

-3 ч.л. сахара с горкой

-4 ст.л. оливкового или виноградного масла, думаю можно и с подсолнечным (я делала с оливковым)

-6 ст.л. свежего лимонного сока (одного лимона хватит вполне)

Шампиньоны хорошенько помыть и залить кипятком примерно на 1 мин

Затем кипяток слить, грибы пусть обсохнут

Шампиньоны режем небольшими кусочками и складываем в глубокую посуду

Примерно такими

Режем зелень и мелкими кубиками чеснок

Петрушку с чесноком высыпать к грибам, добавить соль и сахар, также оливковое масло (или другое)

Я разрезала лимон пополам и выдавливала сок из половинки лимона сразу в ложку

Сок выливаем к грибам

Все хорошенько перемешиваем