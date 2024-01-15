Вкусный пирог с творогом из лаваша

основа:

лаваш круглый - 12 шт. ( диаметр 18 см.)

начинка:

творог 9% - 360 г

сахар - 6 ст.л.

соль - 1 щепотка.

ванильный сахар - 1 пакет.

сметана - 70 г

изюм - 100 г

заливка:

яйца - 3 шт.

сахар - 2.5 ст.л.

сметана - 200 г

Изюм залейте теплой водой, оставьте на 15 минут.

Для начинки: смешайте творог, сахар, соль, ванильный сахар, сметану и изюм, перемешайте.

Для основы: листы лаваша нарежьте с помощью тарелки (диаметр 18 см), затем каждый круг разрежьте на половинки, накройтевлажным полотенцем, чтобы они не обсохли.

Форму для запекания (диаметр 20 см) выстелите пергаментом, бока тоже, внешнюю часть формы выстилите фольгой, чтобы не вытекала заливка.

Возьмите половинку лаваша, кладу 2 ч.л. начинки, распределите, старайтесь не доходить до края лаваша, а затем подхватывая лаваш с двух сторон, скрутите в два небольших рожка, которые встречаются по центру.

Заготовку положите в подготовленную форму.

Таким способом сформируйте все заготовки.

Чтобы закрыть дно формы понадобится 10 рожков и еще 14 рожков положите сверху, получается 2-х слойный пирог.

Для заливки: смешиваю яйца, сахар и сметану и этой смесью заливаю пирог, распределяю равномерно по всей площади формы.

Пирог отправляю в духовку на 40 минут, температура духовки 180С.

За 10 минут до окончания выпекания, смазываю верхушку пирога медом.

Кушать подано!