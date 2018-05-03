Суп из щавеля со сливками

Щавель — полезная и вкусная зелень, но что с ним приготовить? Предлагаем вам простой в приготовлении, но очень вкусный суп со щавелем и сливками. Щавель придаст супу неповторимую легкую кислинку и приятный вкус, а нежные сливки сделают простое первое блюдо нежным, бархатным и аппетитным.

Ингредиенты:

бульон говяжий или куриный 2 литра;

картофель 3-4 шт.;

щавель 600 грамм;

морковь 1 шт.;

лук 1 шт.;

яйцо 2 шт.;

сливки 20-22% 80 мл;

растительное масло для обжаривания;

соль, перец по вкусу.

для подачи:

сметана по вкусу;

вареные яйца по вкусу;

свежая зелень по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистить, нарезать кубиками и отправить в кастрюлю с бульоном.

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.

Обжарить лук и морковь на растительном масле до подрумянивания и добавить в бульон.

Сырые яйца слегка взбить вилкой, добавить к ним немного бульона и, помешивая, тонкой влить сливки. Посолить и поперчить по вкусу.

Щавель промыть и мелко нарубить.

Когда картофель в бульоне будет готов, добавить щавель и, непрерывно помешивая, ввести в суп яичную смесь.

Проварить ещё 2-3 минуты, снять с огня и дать настояться 10-15 минут.

Подавать суп со сметаной и сваренными вкрутую яйцами и свежей зеленью.

Приятного аппетита!