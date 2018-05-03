Четыре вкуса

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Суп из щавеля со сливками

Суп из щавеля со сливками

Щавель — полезная и вкусная зелень, но что с ним приготовить? Предлагаем вам простой в приготовлении, но очень вкусный суп со щавелем и сливками. Щавель придаст супу неповторимую легкую кислинку и приятный вкус, а нежные сливки сделают простое первое блюдо нежным, бархатным и аппетитным.

Ингредиенты:

  • бульон говяжий или куриный 2 литра;
  • картофель 3-4 шт.;
  • щавель 600 грамм;
  • морковь 1 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • яйцо 2 шт.;
  • сливки 20-22% 80 мл;
  • растительное масло для обжаривания;
  • соль, перец по вкусу.

для подачи:

  • сметана по вкусу;
  • вареные яйца по вкусу;
  • свежая зелень по вкусу.

Приготовление:
Картофель очистить, нарезать кубиками и отправить в кастрюлю с бульоном.
Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке.
Обжарить лук и морковь на растительном масле до подрумянивания и добавить в бульон.
Сырые яйца слегка взбить вилкой, добавить к ним немного бульона и, помешивая, тонкой влить сливки. Посолить и поперчить по вкусу.
Щавель промыть и мелко нарубить.
Когда картофель в бульоне будет готов, добавить щавель и, непрерывно помешивая, ввести в суп яичную смесь.
Проварить ещё 2-3 минуты, снять с огня и дать настояться 10-15 минут.
Подавать суп со сметаной и сваренными вкрутую яйцами и свежей зеленью.
Приятного аппетита!

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