Отличные бутерброды с сыром и колбасой

Рецепт приготовления

С ломтиков батона срежьте корку.

К сырому яйцу добавьте специи (я указала специи которые добавляю я, вы можете взять любые свои любимые) хорошо перемешайте.

Далее сформируйте бутерброд, на один ломтик батона выложите колбасу и сыр, наеройте вторым ломтиком батона и с помощью скалки придавить (это нужно для того, чтобы бутерброд не развалился в процессе жарки). Точно так-же сложите второй бутерброд.

Далее хорошенько обмакните бутерброды в яйце со специями и жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон. Если у вас сыр который плохо плавится, то нужно бутерброды накрыть крышкой чтобы сыр хорошо расплавился.