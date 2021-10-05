Отличные бутерброды с сыром и колбасой

Ингредиенты
- батон - 4 ломтика
- колбаса - 2 кружочка
- сыр твёрдый - 2 ломтика
- яйцо - 1 шт.
- паприка - по вкус
- соль -
- перец -
Рецепт приготовления
С ломтиков батона срежьте корку.
К сырому яйцу добавьте специи (я указала специи которые добавляю я, вы можете взять любые свои любимые) хорошо перемешайте.
Далее сформируйте бутерброд, на один ломтик батона выложите колбасу и сыр, наеройте вторым ломтиком батона и с помощью скалки придавить (это нужно для того, чтобы бутерброд не развалился в процессе жарки). Точно так-же сложите второй бутерброд.
Далее хорошенько обмакните бутерброды в яйце со специями и жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон. Если у вас сыр который плохо плавится, то нужно бутерброды накрыть крышкой чтобы сыр хорошо расплавился.
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