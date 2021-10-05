Четыре вкуса

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Отличные бутерброды с сыром и колбасой

Фото к рецепту: Горячие бутерброды с сыром и колбасой

Ингредиенты

  • батон - 4 ломтика
  • колбаса - 2 кружочка
  • сыр твёрдый - 2 ломтика
  • яйцо - 1 шт.
  • паприка - по вкус
  • соль -
  • перец -

Рецепт приготовления

С ломтиков батона срежьте корку.

К сырому яйцу добавьте специи (я указала специи которые добавляю я, вы можете взять любые свои любимые) хорошо перемешайте.

Далее сформируйте бутерброд, на один ломтик батона выложите колбасу и сыр, наеройте вторым ломтиком батона и с помощью скалки придавить (это нужно для того, чтобы бутерброд не развалился в процессе жарки). Точно так-же сложите второй бутерброд.

Далее хорошенько обмакните бутерброды в яйце со специями и жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с двух сторон. Если у вас сыр который плохо плавится, то нужно бутерброды накрыть крышкой чтобы сыр хорошо расплавился.

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