Салат «Парус» — вкусно и просто

Салат получается довольно интересным и в тоже время до банальности простым. В нем для пикантности добавлена корейская морковь и копченое куриное филе. Поверьте, это просто изумительное сочетание делает вкус блюда незабываемым.
Необходимые продукты
- 300 грамм копченого куриного филе
- 150 грамм консервированной кукурузы
- 150 грамм моркови по-корейски
- 100 грамм майонеза
- соль, перец по вкусу
- 100 грамм майонеза
Начинаем приготовление
- Яйца отвариваем вкрутую, остужаем и очищаем.
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и выкладываем первым слоем на тарелку. Смазываем его сверху майонезом. затем выкладываем слой из моркови по-корейски. Ее можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.
- Сверху на морковь выкладываем слой из кукурузы и смазываем майонезом.
- Подготовленные яйца натираем на мелкой терке и смешиваем с майонезом. Выкладываем следующим слоем на салат. При необходимости солим и перчим.
- Сверху раскладываем чипсы и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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