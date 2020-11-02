Салат «Парус» — вкусно и просто

Салат получается довольно интересным и в тоже время до банальности простым. В нем для пикантности добавлена корейская морковь и копченое куриное филе. Поверьте, это просто изумительное сочетание делает вкус блюда незабываемым.

Необходимые продукты

300 грамм копченого куриного филе

150 грамм консервированной кукурузы

150 грамм моркови по-корейски

100 грамм майонеза

соль, перец по вкусу

100 грамм майонеза

Начинаем приготовление

Яйца отвариваем вкрутую, остужаем и очищаем. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и выкладываем первым слоем на тарелку. Смазываем его сверху майонезом. затем выкладываем слой из моркови по-корейски. Ее можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Сверху на морковь выкладываем слой из кукурузы и смазываем майонезом. Подготовленные яйца натираем на мелкой терке и смешиваем с майонезом. Выкладываем следующим слоем на салат. При необходимости солим и перчим. Сверху раскладываем чипсы и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!