Четыре вкуса

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Салат «Парус» — вкусно и просто

Салат получается довольно интересным и в тоже время до банальности простым. В нем для пикантности добавлена корейская морковь и копченое куриное филе. Поверьте, это просто изумительное сочетание делает вкус блюда незабываемым.

Необходимые продукты

  • 300 грамм копченого куриного филе
  • 150 грамм консервированной кукурузы
  • 150 грамм моркови по-корейски
  • 100 грамм майонеза
  • соль, перец по вкусу
  • 100 грамм майонеза

Начинаем приготовление

  1. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем и очищаем.
  2. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и выкладываем первым слоем на тарелку. Смазываем его сверху майонезом. затем выкладываем слой из моркови по-корейски. Ее можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.
  3. Сверху на морковь выкладываем слой из кукурузы и смазываем майонезом.
  4. Подготовленные яйца натираем на мелкой терке и смешиваем с майонезом. Выкладываем следующим слоем на салат. При необходимости солим и перчим.
  5. Сверху раскладываем чипсы и можно подавать к столу.

Салат "Парус" - вкусно и просто

Приятного аппетита!

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