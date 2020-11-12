Вкуснейшие грибные котлетки с сырным соусом

Хотим поделиться с вами рецептом очень интересных и вкусных котлет. Готовить мы их будем из грибов, а подавать с сырным соусом. Такие котлетки понравятся даже вегетарианцам, ведь в них нет ничего лишнего. Котлетки получаются вкусными и сытными, а по калорийности меньше, чем мясные.

Необходимые продукты

600 грамм грибов

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 столовая ложка растительного масла

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка сливочного масла

черный перец

1 куриное яйцо

100 грамм хлебных крошек

Для панировки

3 столовые ложки муки

2 куриных яйца

100 грамм панировочных сухарей

соль по вкусу

Для соуса

100 миллилитров жирного кефира

2 столовые ложки майонеза

1 зубчик чеснока

50 грамм тертого сыра

Начинаем приготовление

Грибы промываем и, при необходимости, провариваем. Если грибы замороженные, то размораживаем, кладем на сито и отжимаем от лишней жидкости. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем очищенный чеснок. В сковороду кладем кусочек сливочного масла и наливаем растительное. Кладем лук с чесноком и пассируем до мягкости. В чашу миксера кладем грибы и перемалываем до состояния кашицы. Перекладываем в миску, добавляем соль, перец и перемешиваем. Потом кладем лук с чесноком, вбиваем куриное яйцо и еще раз перемешиваем. В фарш всыпаем крошки или сухари, перемешиваем. Фарш закрываем пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. Из готового фарша формируем котлетки. В разные чашки насыпаем муку, панировочные сухари и взбитые яйца. Готовую котлетку обваливаем в муке, потом в яйце, а затем в сухарях. Перекладываем на раскаленную сковороду и жарим котлетки до румяного состояния с двух сторон. Готовые котлеты перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Приготовим соус. В чашку наливаем кефир и добавляем майонез, перемешиваем. потом добавляем чеснок, пропущенный через пресс и тертый сыр. Все еще раз перемешиваем. Подаем котлетки с соусом.

Приятного аппетита!