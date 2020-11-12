Вкуснейшие грибные котлетки с сырным соусом

Хотим поделиться с вами рецептом очень интересных и вкусных котлет. Готовить мы их будем из грибов, а подавать с сырным соусом. Такие котлетки понравятся даже вегетарианцам, ведь в них нет ничего лишнего. Котлетки получаются вкусными и сытными, а по калорийности меньше, чем мясные.
Необходимые продукты
- 600 грамм грибов
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 столовая ложка растительного масла
- 1 чайная ложка соли
- 1 чайная ложка сливочного масла
- черный перец
- 1 куриное яйцо
- 100 грамм хлебных крошек
Для панировки
- 3 столовые ложки муки
- 2 куриных яйца
- 100 грамм панировочных сухарей
- соль по вкусу
Для соуса
- 100 миллилитров жирного кефира
- 2 столовые ложки майонеза
- 1 зубчик чеснока
- 50 грамм тертого сыра
Начинаем приготовление
- Грибы промываем и, при необходимости, провариваем. Если грибы замороженные, то размораживаем, кладем на сито и отжимаем от лишней жидкости.
- Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем очищенный чеснок.
- В сковороду кладем кусочек сливочного масла и наливаем растительное. Кладем лук с чесноком и пассируем до мягкости.
- В чашу миксера кладем грибы и перемалываем до состояния кашицы. Перекладываем в миску, добавляем соль, перец и перемешиваем. Потом кладем лук с чесноком, вбиваем куриное яйцо и еще раз перемешиваем. В фарш всыпаем крошки или сухари, перемешиваем.
- Фарш закрываем пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.
- Из готового фарша формируем котлетки.
- В разные чашки насыпаем муку, панировочные сухари и взбитые яйца. Готовую котлетку обваливаем в муке, потом в яйце, а затем в сухарях. Перекладываем на раскаленную сковороду и жарим котлетки до румяного состояния с двух сторон.
- Готовые котлеты перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Приготовим соус. В чашку наливаем кефир и добавляем майонез, перемешиваем. потом добавляем чеснок, пропущенный через пресс и тертый сыр. Все еще раз перемешиваем.
- Подаем котлетки с соусом.
Приятного аппетита!
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