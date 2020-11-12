Четыре вкуса

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Вкуснейшие грибные котлетки с сырным соусом

Хотим поделиться с вами рецептом очень интересных и вкусных котлет. Готовить мы их будем из грибов, а подавать с сырным соусом. Такие котлетки понравятся даже вегетарианцам, ведь в них нет ничего лишнего. Котлетки получаются вкусными и сытными, а по калорийности меньше, чем мясные.

Необходимые продукты

  • 600 грамм грибов
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка сливочного масла
  • черный перец
  • 1 куриное яйцо
  • 100 грамм хлебных крошек

Для панировки

  • 3 столовые ложки муки
  • 2 куриных яйца
  • 100 грамм панировочных сухарей
  • соль по вкусу

Для соуса

  • 100 миллилитров жирного кефира
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 1 зубчик чеснока
  • 50 грамм тертого сыра

Начинаем приготовление

    1. Грибы промываем и, при необходимости, провариваем. Если грибы замороженные, то размораживаем, кладем на сито и отжимаем от лишней жидкости.
    2. Лук чистим и нарезаем мелкими кусочками. Измельчаем очищенный чеснок.
    3. В сковороду кладем кусочек сливочного масла и наливаем растительное. Кладем лук с чесноком и пассируем до мягкости.
    4. В чашу миксера кладем грибы и перемалываем до состояния кашицы. Перекладываем в миску, добавляем соль, перец и перемешиваем. Потом кладем лук с чесноком, вбиваем куриное яйцо и еще раз перемешиваем.
      В фарш всыпаем крошки или сухари, перемешиваем.
    5. Фарш закрываем пленкой и убираем в холодильник на 30 минут.
    6. Из готового фарша формируем котлетки.
    7. В разные чашки насыпаем муку, панировочные сухари и взбитые яйца.  Готовую котлетку обваливаем в муке, потом в яйце, а затем в сухарях. Перекладываем на раскаленную сковороду и жарим котлетки до румяного состояния с двух сторон.
    8. Готовые котлеты перекладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
    9. Приготовим соус. В чашку наливаем кефир и добавляем майонез, перемешиваем. потом добавляем чеснок, пропущенный через пресс и тертый сыр. Все еще раз перемешиваем.
    10. Подаем котлетки с соусом.

Вкуснейшие грибные котлетки с сырным соусом

Приятного аппетита!

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