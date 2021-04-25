Гречаники в сметанном соусе

Ингредиенты
- для гречаников:
- 250 гр. куриного фарша (можно любого другого)
- 250 гр. отварной гречки
- соль перец
- для сметанного соуса:
- 20 гр. сливочного масла
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ст.л. муки
- 3 ст.л. сметаны
- немного воды
- соль перец
- зелень
Рецепт приготовления
Фарш смешайте с отварной гречкой, посолите и поперчите.
Из полученной массы скатайте небольшие тефтели.
Гречаники положите в огнеупорную форму.
Далее переходим к соусу: пожарьте нарезанный мелким кубиком лук и тонкой солонкой морковь.
Когда лук станет прозрачным положите в зажарку ложку муки и обжарьте немного овощи с мукой, вливая в сковороду понемногу воду, до получения соуса средней густоты.
Добавьте в соус 3 ст.л. сметаны, также посолите и поперчите.
В самом конце добавьте мелко нарезанную зелень.
Этим залейте гречаники и поставьте в предварительно разогретую до 180°С духовку.
Запекайте 20-25 минут.
Подавать к столу можно с любым салатом.
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