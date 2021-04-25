Четыре вкуса

306 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starikan Старенький
    Котлеты в духовке
  • Леонид
    Спасибо! и давно жарю блины на кокосовом масле, вкуснотища!Блинные трубочки ...
  • danil
    qwerttЧто вкусного приг...

Гречаники в сметанном соусе

Фото к рецепту: Гречаники в сметанном соусе

Ингредиенты

  • для гречаников:
  • 250 гр. куриного фарша (можно любого другого)
  • 250 гр. отварной гречки
  • соль перец
  • для сметанного соуса:
  • 20 гр. сливочного масла
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 ст.л. муки
  • 3 ст.л. сметаны
  • немного воды
  • соль перец
  • зелень

Рецепт приготовления

Фарш смешайте с отварной гречкой, посолите и поперчите.

Из полученной массы скатайте небольшие тефтели.

Гречаники положите в огнеупорную форму.

Далее переходим к соусу: пожарьте нарезанный мелким кубиком лук и тонкой солонкой морковь.

Когда лук станет прозрачным положите в зажарку ложку муки и обжарьте немного овощи с мукой, вливая в сковороду понемногу воду, до получения соуса средней густоты.

Добавьте в соус 3 ст.л. сметаны, также посолите и поперчите.

В самом конце добавьте мелко нарезанную зелень.

Этим залейте гречаники и поставьте в предварительно разогретую до 180°С духовку.

Запекайте 20-25 минут.

Подавать к столу можно с любым салатом.

Фото рецепта

Гречаники в сметанном соусе: фото шаг 1Гречаники в сметанном соусе: фото шаг 2Гречаники в сметанном соусе: фото шаг 3Гречаники в сметанном соусе: фото шаг 4
Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияовощи
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Тесто для пельменей "Простое"

Читать
Глазурь для кулича вкусная
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Глазурь для кулича вкусная

ГОЛУБЦЫ С ГРИБАМИ
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

ГОЛУБЦЫ С ГРИБАМИ

Второй рецепт песочного теста для пирогов
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Второй рецепт песочного теста для пирогов

Кулич лимонный
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Кулич лимонный

В преддверии Пасхи, хочу предложить не сложный, но очень хороший рецепт лимонного кулича. Кулич получается очень ароматным, высоким и воз...
Самый вкусный пасхальный кулич получается лишь по этому рецепту! Тонко раскатай тесто, щедро присыпь… Сверху слегка хрустящий, а внутри нежнейшее тесто.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Самый вкусный пасхальный кулич получается лишь по этому рецепту! Тонко раскатай тесто, щедро присыпь… Сверху слегка хрустящий, а внутри нежнейшее тесто.

7 вариантов ужина в горшочках — что может быть проще и вкуснее? Мужу, который приходит домой позже меня, даже разогревать ничего не приходится! Блюда остаются горячими долго.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

7 вариантов ужина в горшочках — что может быть проще и вкуснее? Мужу, который приходит домой позже меня, даже разогревать ничего не приходится! Блюда остаются горячими долго.

Текила-трюк, или Как эффективно использовать соль во время уборки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы

Текила-трюк, или Как эффективно использовать соль во время уборки

Англичанин, тоскующий по авиаперелетам, готовит дома точную копию еды в самолетах
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Англичанин, тоскующий по авиаперелетам, готовит дома точную копию еды в самолетах

Простой ужин без заморочек. Или «гнезда» по-новому. Проще и вкуснее
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Простой ужин без заморочек. Или «гнезда» по-новому. Проще и вкуснее

Сырники с изюмом в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Сырники с изюмом в духовке

Пышные, нежные сырники из творога с изюмом в духовке! Простой, быстрый и невероятно вкусный рецепт! 
Суп из консервированной сайры с овощами
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Суп из консервированной сайры с овощами

Хитрое, но крайне простое в изготовлении приспособление из старой решетки от плиты
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Хитрое, но крайне простое в изготовлении приспособление из старой решетки от плиты

Борщ из курицы – 5 пошаговых рецептов приготовления
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Борщ из курицы – 5 пошаговых рецептов приготовления

Вот в чём кроется секрет идеального кулича… Пышная выпечка — лишь 60 % успеха! Получилось с первого раза.
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Вот в чём кроется секрет идеального кулича… Пышная выпечка — лишь 60 % успеха! Получилось с первого раза.

Ароматная пасхальная выпечка на раз–два: бездрожжевой творожный кулич. Рецепт на вес золота!
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Ароматная пасхальная выпечка на раз–два: бездрожжевой творожный кулич. Рецепт на вес золота!

Макаронные секреты: хитрости приготовления, о которых не догадываются
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Макаронные секреты: хитрости приготовления, о которых не догадываются

Существует список экономичных секретов его приготовления. макароны хорошо сочетаются с сыром В тот момент, когда стали получаться простые...
Банановые сырники
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Банановые сырники

Еда, от которой потом можно быстро заснуть
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Еда, от которой потом можно быстро заснуть

Лимонный пирог: простой и вкусный
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Лимонный пирог: простой и вкусный

Рецепт простого, но очень интересного печенья с яблоками: готовится на раз-два
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Рецепт простого, но очень интересного печенья с яблоками: готовится на раз-два

Готовим «драконьи яйца»: оригинальный способ покрасить яйца натурально
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Готовим «драконьи яйца»: оригинальный способ покрасить яйца натурально

Чем зерненый творог отличается от обычного?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Чем зерненый творог отличается от обычного?

Мясной рулет "Бюджетный"
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Мясной рулет "Бюджетный"

Аппетитные сосиски в картофельно-сырной шубке: вкусно, сытно и быстро
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Аппетитные сосиски в картофельно-сырной шубке: вкусно, сытно и быстро

Просто растираю масло с мукой и готовлю сочные, хрустящие, пузырчатые чебуреки: любимый рецепт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусняшка

Просто растираю масло с мукой и готовлю сочные, хрустящие, пузырчатые чебуреки: любимый рецепт

Творожно-сырная лепешка с зеленью: сытный перекус.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Творожно-сырная лепешка с зеленью: сытный перекус.

Печенье "метёлки" простой рецепт песочного печенья
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Печенье "метёлки" простой рецепт песочного печенья

Котлеты из рыбных консервов
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Котлеты из рыбных консервов

Как размораживать мясо
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

Как размораживать мясо

Форель запеченная в духовке/рыба в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Форель запеченная в духовке/рыба в духовке

Пирог с шпинатом грибами и сыром
Материал, выбранный редакторами МиртесенКулинарный Блог

Пирог с шпинатом грибами и сыром

Жарим килограмм картошки, и мясо к ней уже не требуется. Добавили лук и 100 граммов бекона
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Жарим килограмм картошки, и мясо к ней уже не требуется. Добавили лук и 100 граммов бекона

Ресторанный критик из Америки рассказала об "умопомрачительных" русских блюдах
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Ресторанный критик из Америки рассказала об "умопомрачительных" русских блюдах

Картина дня

наверх