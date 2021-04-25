Гречаники в сметанном соусе

Рецепт приготовления

Фарш смешайте с отварной гречкой, посолите и поперчите.

Из полученной массы скатайте небольшие тефтели.

Гречаники положите в огнеупорную форму.

Далее переходим к соусу: пожарьте нарезанный мелким кубиком лук и тонкой солонкой морковь.

Когда лук станет прозрачным положите в зажарку ложку муки и обжарьте немного овощи с мукой, вливая в сковороду понемногу воду, до получения соуса средней густоты.

Добавьте в соус 3 ст.л. сметаны, также посолите и поперчите.

В самом конце добавьте мелко нарезанную зелень.

Этим залейте гречаники и поставьте в предварительно разогретую до 180°С духовку.

Запекайте 20-25 минут.

Подавать к столу можно с любым салатом.