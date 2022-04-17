Рецепт пирога «Лакомка» с творогом

Ингредиенты
- 150 г. овсяных хлопьев
- 100 муки
- 100 г. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 100 г. сливочного масла
- 250 г. творога
- 80 г. сахара
- 100 г. изюма
- 0,5 пакетика ванильного сахара
- 1 ст.л. крахмала
- 1 большое яблоко
Рецепт приготовления
Изюм замочить в кипятке на 5 минут.
Затем воду слить.
В отдельной миске смешать овсяные хлопья, сахар, просеянную муку, разрыхлитель.
Растопить сливочное масло.
Растопленное сливочное масло добавить к сухим ингредиентам и очень тщательно перемешать (смотрите в видео - это важный момент).
Творог отправляем в кухонный комбайн, добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваем, чтобы не было комочков (можно также использовать погружной блендер)
К творожной массе добавляем изюм и перемешиваем.
Яблоко очищаем и натираем на крупной тёрке.
Разьемную форму застелить пергаментом и смазать растительным маслом.
На дно высыпаем 2/3 сухой смеси и утрамбовываем.
Сверху выкладываем натертое яблоко.
В центр выкладываем творожную начинку.
Сверху и по бокам посыпаем оставшейся крошкой.
Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут (зависимости от вашей духовки).
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