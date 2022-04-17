Рецепт пирога «Лакомка» с творогом

Изюм замочить в кипятке на 5 минут.

Затем воду слить.

В отдельной миске смешать овсяные хлопья, сахар, просеянную муку, разрыхлитель.

Растопить сливочное масло.

Растопленное сливочное масло добавить к сухим ингредиентам и очень тщательно перемешать (смотрите в видео - это важный момент).

Творог отправляем в кухонный комбайн, добавляем сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваем, чтобы не было комочков (можно также использовать погружной блендер)

К творожной массе добавляем изюм и перемешиваем.

Яблоко очищаем и натираем на крупной тёрке.

Разьемную форму застелить пергаментом и смазать растительным маслом.

На дно высыпаем 2/3 сухой смеси и утрамбовываем.

Сверху выкладываем натертое яблоко.

В центр выкладываем творожную начинку.

Сверху и по бокам посыпаем оставшейся крошкой.

Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов около 40 минут (зависимости от вашей духовки).