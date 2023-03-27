Готовим вкусную аджику с грецкими орехами

Ингредиенты
- острый перец — 100 г
- чеснок — 100 г
- грецкие орехи — 100 г
- соль — 1 ч.л.
- сахар — 2 ч.л.
- яблочный уксус — 1-2 ст.л.
Рецепт приготовления
Вкуснейшая приправа для постного стола.
Всех ингредиентов должно быть примерно одинаково по весу.
Чеснок и перец почистить.
У перцев лучше удалить перегородки с семенами, если, конечно, не любите очень острое.
Если вы предпочитаете «огненные» приправы, то оставьте.
Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде.
Все ингредиенты поместить в блендер и измельчить до желаемого состояния.
По своему вкусу посолить, добавить сахар и уксус.
Сахар можно не класть совсем, если не любите сладковатые приправы.
Аджика получается густая, пастообразная.
Не варить!
Хранить в холодильнике.
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