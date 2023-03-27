Четыре вкуса

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Готовим вкусную аджику с грецкими орехами

Фото к рецепту: Аджика с грецкими орехами

Ингредиенты

  • острый перец — 100 г
  • чеснок — 100 г
  • грецкие орехи — 100 г
  • соль — 1 ч.л.
  • сахар — 2 ч.л.
  • яблочный уксус — 1-2 ст.л.

Рецепт приготовления

Вкуснейшая приправа для постного стола.

Всех ингредиентов должно быть примерно одинаково по весу.

Чеснок и перец почистить.

У перцев лучше удалить перегородки с семенами, если, конечно, не любите очень острое.

Если вы предпочитаете «огненные» приправы, то оставьте.

Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде.

Все ингредиенты поместить в блендер и измельчить до желаемого состояния.

По своему вкусу посолить, добавить сахар и уксус.

Сахар можно не класть совсем, если не любите сладковатые приправы.

Аджика получается густая, пастообразная.

Не варить!

Хранить в холодильнике.

Фото рецепта

Аджика с грецкими орехами: шаг 1Аджика с грецкими орехами: шаг 2Аджика с грецкими орехами: шаг 3Аджика с грецкими орехами: шаг 4
Кушать подано!
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