Худеть будем? Подборка для сладкоежек на любой вкус...

Эта подборка для вас сладкоежки, мои лучшие друзья и читатели.Ни в чем себе не отказывайте!

Торт "Монастырская изба"

Ингредиенты:

Для теста

250 г сметаны

250 г маргарина

2,5-3,5 ст.муки

Для крема

700 г сметаны

1,5-2 ст. сахара

Приготовление:

Размягчённый маргарин порезать мелкими кусочками, перемешать с мукой и сметаной,вымесить тесто. Положить в холодильник на 1 час. Готовое тесто делим на 15 частей. Раскатываем (подсыпая мукой) тонкие прямоугольники. Выкладываем на них вишню из варенья или компота (понадобится приблизительно 1 литр). Складываем на противень и выпекаем при 200 градусах до золотистого цвета. Для приготовления крема нужно просто взбить сметану с сахаром.

Теперь собираем торт: Выкладываем 5 "брёвен" и поливаем кремом. Второй ярус: 4 бревна, политых сметаной. Третий: 3 бревна и т.д. Готовый торт поливаем остатками крема

Украшаем по желанию (у меня не было времени для этого:-просто присыпала шоколадной стружкой и использовала шоколадные фигурки).

Торт должен пропитаться, лучше, если целые сутки - тогда тесто успеет размягчиться . Для ускорения процесса пропитки (однажды), оставляла торт при комнатной температуре. За 12 часов он успел пропитаться и был готов к употреблению.







Сырные блины с зеленью

Ингредиенты

Молоко — 1,5 стакана

Яйцо — 2 шт.

Мука — 1 стаканСыр — 150 гСоль — 1 ч.л.Сахар — 1 ч.л.Разрыхлитель — 1 ч.л.Растительное масло — 2 ст.л.Укроп — по вкусуПриготовление:1. Смешать теплое молоко с сахаром, солью и яйцами.2. Добавить просеянную муку с разрыхлителем.3. Сыр натереть на мелкой терке, добавить в жидкую массу.4. Затем добавить мелко порубленную зелень и растительное масло.5. Хорошо размешать венчиком. Выпекать на смазанной маслом и раскаленной сковороде с двух сторон.6. Готовый блинчик смазать сливочным маслом.Очень вкусны в горячем виде (в любое время можно разогреть в микроволновке).

Клубничный чизкейк

Ингредиенты:

-100 г крекеров

-50 г сахара

-80 г масла

-560 г клубники

-8 г кукурузного крахмала

-670 г сливочного сыра

-420 г молока

-30 мл лимонного сока

- 3 яйца

Крошим крекеры.

Добавляем растопленное масло, сахар и перемешиваем.

Пока не выйдет однородная масса.

Затем покрываем из массой основу формы отправляем в холодильник на пол часа.

Перемалываем клубнику, добавив кукурузный крахмал, если же клубнику берете свежую стоит добавить еще 100г сахара или сахарной пудры. Затем выливаем смесь в кастрюлю и готовим в течении 2х минут на среднем огне.

Смешиваем вместе сливочный сыр и молоко, до однородности, затем добавляем лимонный сок.

После чего вбиваем яйца на маленькой скорости.

Затем вынимаем основу из холодильника. Заливаем сырной смесью, после чего сверху поливаем клубничным соусом (не забудьте 1/3 стакана соуса оставить для подачи)

Затем с помощью ножа можно сделать разнообразные узоры. После чего отправляем чизкейк в духовку разогретую до 150С на 1 час.

Подавать охлажденным, вместе с клубничным соусом!

Творожный рулет с маком

Ингредиенты:

Мука — 250 г

Творог — 125 г

Сахар — 50 г

Соль — щепотка

Растительное масло — 75 мл

Молоко — 75 мл

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Начинка:

Изюм — горсть

Сахар — 100–150 г

Молоко — 2/3 ст.

Яйца куриные — 1 шт.

Приготовление:

1. Мак высыпаем в ковшик и промываем водой, чтобы избавиться от мелкого мусора.

2. Сливаем по максимуму воду и заливаем молоком.

3. Ставим на огонь и варим.

4. Изюм запариваем кипятком.

5. Варим мак до полного впитывания молока.

6. Добавляем сахар и изюм без воды.

7. Муку просеиваем с разрыхлителем, солью.

8. Добавляем масло, молоко, творог, сахар и замешиваем тесто.

9. Можно и руками, но миксером удобнее (насадки крючки). Тесто должно собраться в комок и быть липким.

10. Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто в пласт размером 30 на 20 см. Разрезаем вдоль на 2 части. Выкладываем маковую начинку оставляя по 2 см со всех сторон.

11. Защипываем края у рулетов. Переплетаем их и кладем в застеленную форму для кекса или противень. Смазываем яйцом или молоком.

12. Выпекаем при 180 градусах около 45 минут.

13. Готовность проверяем зубочисткой, должна быть сухая. Остужаем на решетке и нарезаем.





ПОЛОСАТЫЙ ТВОРОЖНО-МАЛИНОВЫЙ ДЕСЕРТ

Ингредиенты:

- 100 г малинового варенья

- 1/2 стакана ягод для украшения

- 250 г творога

- 150 мл сливок жирностью 20-30%

- 100 г вафель или сдобного сухого печенья

- 50 г темного шоколада (60% какао)

- 1/2 чайной ложки сахарной пудры

1. Протрите творог через сито. Взбейте миксером сливки с творогом и сахарной пудрой так, чтобы не было комочков.

2. Вафли или печенье раскрошите не слишком мелко. Шоколад натрите на терке.

3. На дно высоких стаканов выложите немного малинового варенья, затем творожно-сливочную смесь. Слои повторите. Самым последним должен быть творог. На творог выложите ягоды.

Рецепт самого вкусного и быстрого торта!!!

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 1 ст.

Молоко — 1 ст.

Варенье — 1 ст. (ежевика, черная смородина, слива или черника)

Соды — 2 ч. л.

Мука — 2 ст.

Крем для торта:

Сметана — 2 ст.

Сахарная пудра — 1/2 ст.

Приготовление:

1. Для торта возьмем 2 яйца, взобьем, добавив с 1 стакан сахара.

2. Добавим один стакан молока, один стакан варенья, два стакана муки, 2 чайные ложки соды.

3. Выпечем 2 коржа при температуре 180 гр. и разрежем их на пласты.

4. Взобьем два стакана густой сметаны и 0,5 стакана сахарной пудры.

5. Коржи промажем сметанным кремом и поставим торт пропитываться в холодильник.

Катаеф (арабские блинчики)

Катаеф – арабские блинчики, которые готовят в Египте, Сирии и Ливане. Они могут быть с яблочной или ореховой начинкой, с заварным кремом. Лепят их тоже по разному – можно до конца, тогда начинка будет скрыта, или треугольником – как самсу… мне понравился вот такой вариант.

мука пшеничная — 1,5 стак.;

теплая вода — 1 стак.;

теплое молоко — 1 стак.;

сахар — 1 ст.л.;

сахарная пудра (в крем) — 2-3 ст.л.;

творожный сыр (в крем) — 300 г;

дрожжи сухие — 1 ч.л.;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

грецкие орехи (по вкусу) ;

В миску наливаем стакан теплой воды, добавляем чайную ложку сухих дрожжей и столовую ложку сахара, ждем 10 минут, чтобы дрожжи напитались водой, потом перемешиваем.

Вливаем стакан теплого молока, перемешиваем.

Всыпаем муку с разрыхлителем, перемешиваем так, чтобы не было комочков.

На сухую сковороду наливаем тонкой струйкой половину половника теста.

Тесто начинает сильно пузыриться.

Дожидаемся того момента, когда поверхность перестанет быть влажной, сразу снимаем (важно не пересушить, иначе плохо лепиться будут).

Даем блинам остыть (не складывайте стопкой, прилипнут).

Скрепляем края, как у вареников, но не до конца (лепятся быстро и приятно, сама не ожидала).

Творожный сыр взбиваем с сахарной пудрой.

Через шприц (пакет, файл) отсаживаем крем в блинчики.





Королевский торт

Ингредиенты:

- для теста

●3 яйца

●1,5 ст сахара

●1,5 ст муки

●1,5 ст сметаны

●0,5 ст изюма

●0,5 ст мака

●0,5 ст чернослива

●3 ч.л разрыхлителя

(а вообще можно любые суфофрукты и орехи)

- Для крема

●банка сгущеного вареного молока (можно и не вареного)

●200 гр сл. масла

●любые фрукты для украшения

Приготовление:

1. Делаем первый корж.

1 яйцо. 0,5 муки, 0,5 сметаны. 0,5 сахара, 1 ч.л. разрыхлителя (можно замненить 0,5 ч.л.соды погасить уксусом) и добавляем мак.

Также делаем второй корж, добавляем изюм, в третий корж добавляем чернослив или орехи.

2. Выпекаем коржи. даем остыть.

3. Делаем крем, взбиваем сгущеное моло с маслом, перемазываем коржы и сверху украшаем фруктами.





Очень оригинальный торт Нутелла

Он очень необычно смотреться на столе. И к тому же очень вкусный. Любители медовой выпечки по достоинству оценят этот тортик!

Ингредиенты для торта нутелла:

- Яйца 5 шт

- сахар 1 ст

- мёд 3 ст.л.

- масло 100 гр

- сода и уксус по 2 ч.л.

- какао 5 ст.л.

- мука 5 стаканов

Крем №1:

- масло 400 гр

- сгущенное молоко 1 банка

Крем №2

- яйцо 1 шт

- сахар 2 ст

- мука 1 ст

- молоко 1 литр

Как приготовить торт Нутелла:

Яйца, сахар, мёд, масло, соду , уксус и какао, размешать и поставить на пар на 5-7 минут. Снять с огня и добавить муку, тесто должно быть мягким. Разделить на 5-6 частей и печь на обратной стороне жаровни(переверните противень вверх дном, имитируя противень без бортиков,так Вам легче корж снимать будет он не поломается), смазанной маслом 50 х 60 см

Сварить заварной крем: Яйцо, сахар и муку перемешать и постепенно влить молоко. Постоянно помешивая сварить заварной крем, остудить. Взбить оба крема вместе .Взбить масло со сгущенным молоком.

Густо смазать все коржи кроме верхнего, дать пропитаться. Нарезать следующим образом: тонко режим 1 полоску, укладываем ее на бок и нарезаем ромбиками. Торт Нутелла готов!

Приятного аппетита!

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