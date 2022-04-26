Рецепт быстрого супа с овощами, фрикадельками и клецками

мясной фарш 250 гр.

репчатый лук 1 шт.

морковь 1 шт.

картофель 4 шт.

куриное яйцо 1 шт.

пшеничная мука 3 ст.л.

растительное масло 3 ст.л.

кориандр

паприка

сушеная зелень

сушеный чеснок

лавровый лист

черный перец

соль

Рецепт приготовления

Для приготовления фрикаделек выкладываем в глубокую миску двести пятьдесят граммов смешанного мясного фарша, половину головки мелко нарезанного репчатого лука, по вкусу соль, черный молотый перец и белок от одного куриного яйца.

Перемешиваем мясной фарш с репчатым луком и специями в миске руками, затем чтобы фарш уплотнился его немного отбиваем.

Добавляем в небольшую миску с яичным желтком по вкусу соль и перемешиваем до однородности, затем выкладываем в миску полторы столовых ложки пшеничной муки высшего сорта и перемешивая между собой все ингредиенты замешиваем тесто.

Продолжаем собирать и склеивать тесто в миске руками до необходимого по консистенции плотного колобка, который затем кладем в целлофановый пакет.

Поочередно берем небольшое количество мясного фарша и обваливаем в пшеничной муке, после чего скатываем фарш в колобки и формируем плотные фрикадельки, которые затем выкладываем на тарелку.

Ставим на плиту подходящую кастрюлю и выливаем в нее три столовых ложки растительного масла, затем выкладываем в нее половину головки предварительно мелко нарезанного репчатого лука и обжариваем его на большой температуре плиты.

Небольшим кубиком нарезаем одну среднюю морковь и выкладываем в кастрюлю с репчатым луком, после чего перемешиваем овощи между собой и продолжаем их обжаривать на большой температуре плиты.

Небольшим кубиком нарезаем предварительно очищенные четыре средних картошки и выкладываем в общую кастрюлю, после чего перемешиваем овощи между собой и прогреваем картошку две минуты.

Выливаем в кастрюлю с овощами полтора литра кипятка, затем прикрываем ее крышкой и доводим суп до кипения на большой температуре плиты.

Выкладываем фрикадельки в кастрюлю с закипевшим супом и перемешиваем все ингредиенты, после чего еще раз доводим суп до кипения на большой температуре плиты.

Натираем в тарелку на крупной терке колобок из теста и получаем ленивые клецки для супа.

Переключаем плиту на малую температуру и продолжаем варить закипевший в кастрюле суп десять минут, после чего выкладываем в кастрюлю приготовленные клецки и перемешиваем все ингредиенты.

Добавляем в кастрюлю по вкусу кориандр, паприку, сушеный чеснок, лавровый лист, сушеную зелень базилика, петрушки, укропа, после чего перемешиваем между собой все ингредиенты и переключаем плиту на большую температуру.

Прикрываем кастрюлю крышкой и вновь доводим суп до кипения, после чего оставляем кастрюлю на выключенной плите и даем приготовленному супу настояться десять минут.

Разливаем настоявшийся суп с фрикадельками и ленивыми клецками по порционным тарелкам и подаем к обеденному столу.

Кушать подано!