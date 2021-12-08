Вкусная солнечная пицца

Ингредиенты
тесто слоёное бездрожжевое - 250 гр.
мука - 1 ст.л.
начинка:
моцарелла для пиццы - 150 гр.
жёлтые помидоры - 2 шт.
сушёный тимьян - 1 щепотка
соль - 1 щепотка
Рецепт приготовления
1. Тесто разморозить при комнатной температуре.
На подпылённом мукой столе раскатать в квадрат со стороной 20 см.
Отступив от краёв теста 1 - 1.5 см, тупой стороной ножа прочертить линию по всей окружности.
2. Перенести пласт теста на противень, застеленный бумагой для выпечки.
3. Моцареллу нарезать тонкими пластинами.
4. Помидоры вымыть, обсушить, нарезать кружками.
У меня жёлтые помидоры сорта "сливка".
5. На тесто выложить сыр, не заходя за бортики.
6. На сыр выложить кружки помидоров, посыпать солью и сушёным тимьяном.
7. Поставить форму с пиццей в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 - 30 минут.
8. Готовую пиццу выложить на блюдо.
9. Горячую пиццу подать к столу, разрезать на порции.
Кушать подано!
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