Вкусная солнечная пицца

тесто слоёное бездрожжевое - 250 гр.

мука - 1 ст.л.

начинка:

моцарелла для пиццы - 150 гр.

жёлтые помидоры - 2 шт.

сушёный тимьян - 1 щепотка

соль - 1 щепотка

Рецепт приготовления

1. Тесто разморозить при комнатной температуре.

На подпылённом мукой столе раскатать в квадрат со стороной 20 см.

Отступив от краёв теста 1 - 1.5 см, тупой стороной ножа прочертить линию по всей окружности.

2. Перенести пласт теста на противень, застеленный бумагой для выпечки.

3. Моцареллу нарезать тонкими пластинами.

4. Помидоры вымыть, обсушить, нарезать кружками.

У меня жёлтые помидоры сорта "сливка".

5. На тесто выложить сыр, не заходя за бортики.

6. На сыр выложить кружки помидоров, посыпать солью и сушёным тимьяном.

7. Поставить форму с пиццей в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 - 30 минут.

8. Готовую пиццу выложить на блюдо.

9. Горячую пиццу подать к столу, разрезать на порции.

Кушать подано!