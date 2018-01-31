Почему после обеда или ужина так хочется съесть сладкого: 5 причин
Вы только что съели большой, вкусный и сытный обед, но всё равно чувствуете, что хотите съесть что-нибудь ещё? И это не вторая порция мяса или овощей, а десерт? Врач-психотерапевт и кандидат медицинских наук Михаил Гаврилов рассказывает, почему после плотного приёма пищи так часто нестерпимо хочется сладкого.
С вашим рационом что-то не так
Может быть, еда слишком солёная и организм пытается прийти к балансу с помощью сладкого вкуса. Или вы пьёте мало воды — тоже вопрос баланса, ведь простые углеводы удерживают воду в организме. Или едите недостаточно жиров, белка и клетчатки. Обратите внимание на своё самочувствие после полноценного приёма пищи: если вы заказываете десерт потому, что не чувствуете себя сытым, возможно, ваше меню несбалансированное.
Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к. м. н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, сотрудник Института функциональной медицины (IFM, США)
— Чувство голода напрямую зависит от уровня глюкозы в крови — оно появляется, когда концентрация сахара в крови снижается. Если вы полноценно поели, уровень сахара повышается постепенно, и желание получить энергию быстро, то есть с помощью простых углеводов, беспокоить не должно. Если человек придерживается жёсткой диеты или какого-то особого плана питания по этическим или религиозным соображениям, вполне возможно, что правильного баланса белков, жиров и углеводов в его рационе нет. В идеале минимум три приёма пищи в день должны содержать белки, жиры и углеводы. Например: завтрак — омлет с салатом из овощей и с оливковым маслом, обед — жирная морская рыба с бурым рисом, ужин — овощное рагу с кунжутом и курицей. На один приём пищи должно в среднем приходиться 300—350 калорий. Если продумать своё меню, то вполне можно уложиться по калорийности в этот интервал и встать из-за стола сытым. Таблицы калорийности готовых блюд могут вам в этом помочь.
У вас зависимость от сладкого
Зависимость от сладкого часто сравнивают с пристрастием к наркотикам, поскольку механизм воздействия такой же: чем больше ешь, тем больше хочется. По данным врачей, зависимость от сладкого развивается в восемь раз быстрее, чем от кокаина. Чтобы выйти из этого круга, специалисты рекомендуют искать удовольствие не в еде, а, например, в спорте, творчестве или изучении чего-то нового.
Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к. м. н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, сотрудник Института функциональной медицины (IFM, США)
— Когда мы едим сладкое, нервные клетки вкусового аппарата дают сигнал о выработке опиоидов и эндорфинов — химических соединений, которые вырабатываются в головном мозге и приносят удовольствие. К тому же они способны на время уменьшить боль и стресс. Эта пища возбуждает аппетит, человек часто переедает и замечает появление лишних килограммов. Зависимость от сладкого часто проявляется у тех, для кого еда становится единственным удовольствием — эмоции или их отсутствие они заедают чем-то сладким. Чтобы избавиться от этой проблемы, стоит скорректировать режим питания, научиться снимать стресс другими способами и проработать свой круг удовольствий.
Вам не хватает микроэлементов
Постоянная тяга к сладкому может быть сигналом, что организму не хватает витаминов и микроэлементов. Например, хрома, магния и ванадия. Они отвечают за доставку глюкозы в клетки — иначе она остаётся в крови и вынуждает вас пойти за шоколадкой. Если желание есть сладкое после сытного приёма пищи вас беспокоит регулярно, стоит сдать анализ крови. В случае нарушений врач назначит подходящие комплексы.
У вас заболевания кишечника
Состояние кишечника влияет на аппетит и пищевой выбор. Поэтому если вы заметили неконтролируемую тягу к сладостям, стоит обратиться к специалисту и проверить здоровье органов пищеварительной системы.
Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к. м. н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, сотрудник Института функциональной медицины (IFM, США)
— Нарушение микробиоты, в частности безудержное размножение в кишечнике грибков рода Кандида, повышает тягу к сладкому, после еды в том числе. Связано это с тем, что основу рациона таких условно патогенных микроорганизмов составляют простые сахара. Эти грибки будут «требовать» сладкой пищи, выделяя особые вещества, которые и провоцируют тягу к простым углеводам. Следует сдать анализы и следовать рекомендациям врача.
Ваши вкусовые рецепторы потеряли чувствительность
Такое возможно, если в вашем рационе много продуктов с большим количеством консервантов, усилителей вкуса и красителей. Хорошие новости в том, что решить эту проблему можно всего за 21 день.
Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт, к. м. н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, сотрудник Института функциональной медицины (IFM, США)
— Естественный сладкий вкус характерен для многих продуктов: фруктов, овощей, молочных продуктов и даже мяса. Удовлетворить свою потребность в сладком с помощью натуральной еды вы не сможете — вы просто не ощутите её вкус. Чтобы восстановить чувствительность рецепторов, нужно полностью убрать «химические» продукты из рациона и минимизировать потребление сахара на три недели — за это время клетки эпителия обновятся.
Если тяга к сладкому не связана с состоянием вашего здоровья, а скорее это просто привычка, попробуйте задавать себе три вопроса каждый раз, когда рука тянется к шоколадке:
- что я делал перед тем этим?
- что я чувствовал перед этим?
- что происходило вокруг меня перед этим?
Этот способ поможет сделать потребление сладкого более осознанным. Скажем, вы идёте мимо кофейни. Если обычно вы пьёте кофе вместе с десертом, один запах кофе вызовет желание съесть что-то сладкое, хотя минуту назад вы об этом даже не думали. Наверняка вы вспомните несколько подобных ассоциаций, на которые никогда не обращали внимания. Запахи, звуки или повседневная рутина могут влиять на ваши пищевые привычки.
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