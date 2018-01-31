Почему после обеда или ужина так хочется съесть сладкого: 5 причин

что я делал перед тем этим?

что я чувствовал перед этим?

что происходило вокруг меня перед этим?

Если тяга к сладкому не связана с состоянием вашего здоровья, а скорее это просто привычка, попробуйте задавать себе три вопроса каждый раз, когда рука тянется к шоколадке:

Этот способ поможет сделать потребление сладкого более осознанным. Скажем, вы идёте мимо кофейни. Если обычно вы пьёте кофе вместе с десертом, один запах кофе вызовет желание съесть что-то сладкое, хотя минуту назад вы об этом даже не думали. Наверняка вы вспомните несколько подобных ассоциаций, на которые никогда не обращали внимания. Запахи, звуки или повседневная рутина могут влиять на ваши пищевые привычки.