Овсяный кисель по Молоховец

"Чтобы овсяный кисель был белее — его делают из крупы, а не из муки. Чтобы сделать крупу, нужно подсушить овесъ, затем истолочь его в деревянной ступке, сдуть с него мехом пыль..." Слова старинного рецепта из книги Елены Молоховец звучат как музыка, а повторить его не так уж сложно.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 4 стакана овсяной крупы
- 8 стаканов воды
- 1 кусок ржаного хлеба (по желанию)
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Овсяную крупу залейте водой. Поставьте в теплое темное место. Чтобы ускорить процесс "созревания" киселя, добавьте в крупу корочку ржаного хлеба. Оставьте отстаиваться до вечера (около 12 часов).
Шаг 2
Набухшую крупу разболтайте хорошенько, а затем процедите через сито, отжимая овсяную шелуху. "То, что стечет сквозь сито, называется цежь".
Шаг 3
Вкипятите в кастрюльке получившуюся овсяную жидкость, постоянно помешивая. Доведите до кипения несколько раз, каждый раз снимая с огня и слегка остужая. Если хотите получить более жидкий кисель, добавьте в жидкость 1-2 стакана воды, затем варите.
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