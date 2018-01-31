Овсяный кисель по Молоховец

"Чтобы овсяный кисель был белее — его делают из крупы, а не из муки. Чтобы сделать крупу, нужно подсушить овесъ, затем истолочь его в деревянной ступке, сдуть с него мехом пыль..." Слова старинного рецепта из книги Елены Молоховец звучат как музыка, а повторить его не так уж сложно.