Зимний компот по-домашнему

В кастрюлю наливаем 5,5 литров холодной воды.

После чего в воду добавляем 1 килограмм ягод и фруктов. Из каждого контейнера или пакета берётся в общей сложности по 200 грамм: вишня, красная смородина, чёрная смородина, виноград, бананы и яблоки свежие. Иногда добавляем грушу, шиповник, ежевику и прочее. Главное не переборщить иначе будет просто мешанина вкусов. 5-6 вкусов это максимум.

Кастрюля ставится на средний газ и доводится до кипения - как только появляются первые пузырики, варим еще 2 минуты и выключаем! Варить долго не нужно, иначе долгое кипячение не оставит ничего полезного в компоте. А ведь нам этого не надо!