Четыре вкуса

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Куриные ножки с чесноком, запеченные с соусом барбекю

Фото к рецепту: Куриные ножки с чесноком, запеченные с соусом барбекю

Ингредиенты 

куриные голени - 6 шт. 
чеснок - 6 крупных зубчиков 
полусухое красное вино - 150 мл. 
соус барбекю - 3-4 ст. 
тимьян - 1 ч. 
черный перец 
соль 
кунжут 

Пошаговый рецепт 

1. Удалите кость с куриных голеней, разрезав ножом кожу и мясо сверху и снизу. 

2. Приправить солью и перцем, посыпать тимьяном. Чеснок почистить, его должно быть столько же, сколько и голеней. Вместо косточки поместите в голень дольку чеснока. 

3. Голени, фаршированные чесноком, залить красным полусухим вином. Оставить мариноваться на несколько часов, можно на ночь, за это время 2-3 раза перемешать. 

4. Вынуть куриные голени из вина и обсушить. Быстро обжарить на сильном огне с обеих сторон. Намазать соусом барбекю и посыпать кунжутом. Духовку разогрейте до 190-200 градусов и запекайте ножки 30-40 минут. 

5. Ножки очень вкусные, мягкие и сочные, с приятным ароматом чеснока. 

 

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