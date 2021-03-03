Куриные ножки с чесноком, запеченные с соусом барбекю

Ингредиенты

куриные голени - 6 шт.

чеснок - 6 крупных зубчиков

полусухое красное вино - 150 мл.

соус барбекю - 3-4 ст.

тимьян - 1 ч.

черный перец

соль

кунжут

Пошаговый рецепт

1. Удалите кость с куриных голеней, разрезав ножом кожу и мясо сверху и снизу.

2. Приправить солью и перцем, посыпать тимьяном. Чеснок почистить, его должно быть столько же, сколько и голеней. Вместо косточки поместите в голень дольку чеснока.

3. Голени, фаршированные чесноком, залить красным полусухим вином. Оставить мариноваться на несколько часов, можно на ночь, за это время 2-3 раза перемешать.

4. Вынуть куриные голени из вина и обсушить. Быстро обжарить на сильном огне с обеих сторон. Намазать соусом барбекю и посыпать кунжутом. Духовку разогрейте до 190-200 градусов и запекайте ножки 30-40 минут.

5. Ножки очень вкусные, мягкие и сочные, с приятным ароматом чеснока.