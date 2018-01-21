Пикантный соус из сметаны со шпинатом, грецкими орехами и чесноком очень универсален – он подойдет и к мясу, и к овощам, и к различным салатам.

Этот простой, но вкусный пикантный соус готовится из простых и доступных продуктов и сочетается со множеством разнообразных блюд и продуктов. Количество и соотношение ингредиентов ты можешь корректировать по своему вкусу, создавая свой неповторимый вариант соуса.

Как приготовить сметанный соус со шпинатом, чесноком и орехами

Шпинат вымой, обсуши бумажным полотенцем и раздели на листья. Сложи в блендер, добавь чеснок и грецкие орехи, измельчи до однородности. Посоли и поперчи по вкусу, добавь лимонный сок и сметану, снова взбей на высокой скорости. Готовый соус можно хранить в холодильнике два дня.