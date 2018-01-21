Сметанный соус со шпинатом, чесноком и орехами

Пикантный соус из сметаны со шпинатом, грецкими орехами и чесноком очень универсален – он подойдет и к мясу, и к овощам, и к различным салатам.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 100 г шпината
- 250 мл сметаны
- 2-3 зубка чеснока
- 50 г грецких орехов
- соль и перец по вкусу
- 1 ст. л. лимонного сока
Этот простой, но вкусный пикантный соус готовится из простых и доступных продуктов и сочетается со множеством разнообразных блюд и продуктов. Количество и соотношение ингредиентов ты можешь корректировать по своему вкусу, создавая свой неповторимый вариант соуса.
Свежие комментарии