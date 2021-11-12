Фаршированные перцы в соусе с тефтелями

Ингредиенты
- начинка:
- фарш свинина/говядина 600 гр. (не жирный)
- рис 1/2 ст.
- лук репчатый - 1/4
- перец болгарский небольшой 10 шт
- из специй:
- соль
- перец, кориандр, сушеный чабер -
- соус:
- лук репчатый 1/2
- чеснок 2-3 зубчика
- томатная паста 3 ст.л.
- томатный соус с оливками (или любой ваш любимый) - 1/2 ст
- вода 1 ст
- :
- чабер сушеный
- розмарин
- соль
- зелень (лук, кинза, петрушка)
- масло растительное -
Рецепт приготовления
Фаршировать можете чем угодно (чем любите), я обычно делаю именно такую начинку.
Первым делом - начиняем перчики. У меня размер небольшой _меньше среднего, и на такое количество ингредиентов примерно понадобится 10 перчиков. Еще остался фарш, который я выложила просто как фрикадельки в том же соусе.
Затем переходим к приготовлению соуса. Он на основе зажарки, поэтому лучше использовать сковороду (или сотейник) без антипригарного покрытия, т. к. (на мой вкус) - зажарка так получается намного вкуснее и быстрее.
В разогретую посуду наливаю масло (сколько предпочитаете), затем кладу туда мелконарезанный лук и сразу же к нему отправляю специи - перец черный, чабер и розмарин сушеный. Слегка поджарив - добавляю чеснок и томатную пасту.
Немного потомив смесь - сразу же добавляю томатный соус (я беру свой любимый - с оливками, вы можете заменить своим).
Периодически размешивая, поджарив смесь, добавляем воду. Продолжаем размешивать и смешивать все в единую массу.
Затем в этот соус выкладываем перцы и остатки фарша в виде фрикаделек, накрываем крышкой и варим на среднем огне до готовности (примерно 30 минут). Я томлю чуть больше исключительно для вкусовых характеристик, т. е. около 40 минут.
Перед подачей посыпать зеленью- лук, петрушка и кинза.
Кушать подано!
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