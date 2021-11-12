Фаршированные перцы в соусе с тефтелями

Рецепт приготовления

Фаршировать можете чем угодно (чем любите), я обычно делаю именно такую начинку.

Первым делом - начиняем перчики. У меня размер небольшой _меньше среднего, и на такое количество ингредиентов примерно понадобится 10 перчиков. Еще остался фарш, который я выложила просто как фрикадельки в том же соусе.

Затем переходим к приготовлению соуса. Он на основе зажарки, поэтому лучше использовать сковороду (или сотейник) без антипригарного покрытия, т. к. (на мой вкус) - зажарка так получается намного вкуснее и быстрее.

В разогретую посуду наливаю масло (сколько предпочитаете), затем кладу туда мелконарезанный лук и сразу же к нему отправляю специи - перец черный, чабер и розмарин сушеный. Слегка поджарив - добавляю чеснок и томатную пасту.

Немного потомив смесь - сразу же добавляю томатный соус (я беру свой любимый - с оливками, вы можете заменить своим).

Периодически размешивая, поджарив смесь, добавляем воду. Продолжаем размешивать и смешивать все в единую массу.

Затем в этот соус выкладываем перцы и остатки фарша в виде фрикаделек, накрываем крышкой и варим на среднем огне до готовности (примерно 30 минут). Я томлю чуть больше исключительно для вкусовых характеристик, т. е. около 40 минут.

Перед подачей посыпать зеленью- лук, петрушка и кинза.

Кушать подано!