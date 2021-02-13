Быстрые слойки с грушей и сыром

Ингредиенты
слоеное тесто - 370 гр.
сыр моцарелла - 200 гр.
сыр дор блю - 50 гр.
груша - 1 шт.
яйцо - 1 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Слоеное тесто немного разморозить и раскатать.
нарезать полосками шириной около 7 см.
Грушу нарезать дольками толщиной 1-2 мм, чтобы при скручивании розочки не сломалось тесто.
2. Положите ломтики груши и сыр Моцарелла в центр получившейся полоски так, чтобы груша немного выходила за края теста.
Накрыть дном теста, защипнуть и скрутить в форме цветка.
Закрепляем край слоенки-розы зубочисткой.
Сверху выложить сыр Дор Блю и смазать яйцом.
3. Выпекаем 30-40 минут при 180 ° С. Проверяем готовность зубочисткой.
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