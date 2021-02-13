Четыре вкуса

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Быстрые слойки с грушей и сыром

Фото к рецепту: Быстрые слойки с грушей и сыром

Ингредиенты 

слоеное тесто - 370 гр. 
сыр моцарелла - 200 гр. 
сыр дор блю - 50 гр. 
груша - 1 шт. 
яйцо - 1 шт. 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Слоеное тесто немного разморозить и раскатать. 
нарезать полосками шириной около 7 см. 
Грушу нарезать дольками толщиной 1-2 мм, чтобы при скручивании розочки не сломалось тесто. 
2. Положите ломтики груши и сыр Моцарелла в центр получившейся полоски так, чтобы груша немного выходила за края теста. 
Накрыть дном теста, защипнуть и скрутить в форме цветка. 
Закрепляем край слоенки-розы зубочисткой. 
Сверху выложить сыр Дор Блю и смазать яйцом. 
3. Выпекаем 30-40 минут при 180 ° С. Проверяем готовность зубочисткой. 

Видео рецепт 

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