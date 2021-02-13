Быстрые слойки с грушей и сыром

Ингредиенты

слоеное тесто - 370 гр.

сыр моцарелла - 200 гр.

сыр дор блю - 50 гр.

груша - 1 шт.

яйцо - 1 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Слоеное тесто немного разморозить и раскатать.

нарезать полосками шириной около 7 см.

Грушу нарезать дольками толщиной 1-2 мм, чтобы при скручивании розочки не сломалось тесто.

2. Положите ломтики груши и сыр Моцарелла в центр получившейся полоски так, чтобы груша немного выходила за края теста.

Накрыть дном теста, защипнуть и скрутить в форме цветка.

Закрепляем край слоенки-розы зубочисткой.

Сверху выложить сыр Дор Блю и смазать яйцом.

3. Выпекаем 30-40 минут при 180 ° С. Проверяем готовность зубочисткой.

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