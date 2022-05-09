Готовим макароны со свекольным соусом и творогом

Ингредиенты

свекла – 200-250 гр.

макароны – 250-300 гр.

перепелиные яйца – 9-10 шт.

творог – 150-200 гр.

помидоры (по желанию) – 2-3 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

винный уксус – 20 мл.

оливковое масло – 60 мл.

орегано – 1 ч.л.

мед – 0,5-1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль/перец

зелень – (кинза, петрушка или базилик)

Рецепт приготовления

1. Приготовить свекольный соус:

• запечь свеклу в духовке

• готовую свеклу нарезать на небольшие кусочки

• добавить к ней чеснок, масло, уксус, мед, орегано, лимонный сок, соль/перец

• пробить свеклу с приправами погружным блендером до консистенции густого соуса

2. Отварить до готовности макароны в подсоленной воде

3. Отварить до готовности перепелиные яйца

4. Соединить на сковороде готовые макароны и свекольный соус – перемешать и прогреть на небольшом огне на протяжении 1-2 минуты

5. Сервировать блюдо:

• выложить макароны в свекольном соусе

• добавить нарезанные помидоры, разрезанные пополам яйца, творог (по желанию, кукурузу)

• украсить листьями свежей зелени