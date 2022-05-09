Готовим макароны со свекольным соусом и творогом

Ингредиенты
свекла – 200-250 гр.
макароны – 250-300 гр.
перепелиные яйца – 9-10 шт.
творог – 150-200 гр.
помидоры (по желанию) – 2-3 шт.
чеснок – 1-2 зубчика
винный уксус – 20 мл.
оливковое масло – 60 мл.
орегано – 1 ч.л.
мед – 0,5-1 ч.л.
лимонный сок – 1 ст.л.
соль/перец
зелень – (кинза, петрушка или базилик)
Рецепт приготовления
1. Приготовить свекольный соус:
• запечь свеклу в духовке
• готовую свеклу нарезать на небольшие кусочки
• добавить к ней чеснок, масло, уксус, мед, орегано, лимонный сок, соль/перец
• пробить свеклу с приправами погружным блендером до консистенции густого соуса
2. Отварить до готовности макароны в подсоленной воде
3. Отварить до готовности перепелиные яйца
4. Соединить на сковороде готовые макароны и свекольный соус – перемешать и прогреть на небольшом огне на протяжении 1-2 минуты
5. Сервировать блюдо:
• выложить макароны в свекольном соусе
• добавить нарезанные помидоры, разрезанные пополам яйца, творог (по желанию, кукурузу)
• украсить листьями свежей зелени
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