Готовим ветчину в домашних условиях

Рецепт приготовления

Мясо нужно нарезать на мелкие кусочки. Добавить соль, перец и натереть чеснок на мелкой терке. Очень хорошо всё перемешать.

Собираем ветчинницу, выкладываем в неё пакет для запекания, в пакет добавляем мясо. Плотно завязываем. Натягиваем пружины и отправляем в духовку. В духовке 200 градусов на 1,5 часа.

Хорошо охлаждаем и подаём к столу. Кушать подано!