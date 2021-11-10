Готовим ветчину в домашних условиях

Ингредиенты
- свиной окорок - 1,5 кг
- соль - 1 ст.л.
- черный молотый перец - 1 ч.л.
- чеснок - 3 зубчика
Рецепт приготовления
Мясо нужно нарезать на мелкие кусочки. Добавить соль, перец и натереть чеснок на мелкой терке. Очень хорошо всё перемешать.
Собираем ветчинницу, выкладываем в неё пакет для запекания, в пакет добавляем мясо. Плотно завязываем. Натягиваем пружины и отправляем в духовку. В духовке 200 градусов на 1,5 часа.
Хорошо охлаждаем и подаём к столу. Кушать подано!
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