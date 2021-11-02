Холодец без желатина всего за 1 час

Рецепт приготовления

Мясо моем.

Бедро и ногу (кожу) хорошо чистим ножом или металлической мочалкой.

Вымачиваем мясо в воде в течение нескольких часов.

Сахарные кости необходимо разрубить пополам.

Выкладываем мясо в чашу мультиварки, заливаем водой.

Закрываем крышкой.

Регулятор давления переводим в режим "Нагнетание давления".

Включаем режим Скороварка - Мясо, птица на 15 минут.

По истечении времени сбрасываем давление, открываем крышку.

Снимаем пену.

Добавляем нарезанную морковь, целую луковицу, соль, перец горошком, лавровый лист.

Закрываем крышкой и Регулятор давления переводим в режим "Нагнетание давления".

Включаем режим Скороварка - Свое блюдо на 59 минут.

По истечении времени сбрасываем давление, открываем крышку.

Извлекаем лук (выбрасываем), морковь в форму для холодца.

Мясо отделить от костей и разобрать на волокна.

Мясо выкладываем в форму для холодца.

Бульон процедить и заливаем мясо.

Отправляем в холодильник до полного застывания.