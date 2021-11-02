Холодец без желатина всего за 1 час

Ингредиенты
- 1 бедро свинины
- 1 свиная нога
- 500 г. говяжьих ребер
- 2 кг. сахарных костей свинины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 0,5 ч.л. черного перца горошком
- 2-3 лавровых листа
- соль
- 2 - 3 зубчика чеснока
- вода
Рецепт приготовления
Мясо моем.
Бедро и ногу (кожу) хорошо чистим ножом или металлической мочалкой.
Вымачиваем мясо в воде в течение нескольких часов.
Сахарные кости необходимо разрубить пополам.
Выкладываем мясо в чашу мультиварки, заливаем водой.
Закрываем крышкой.
Регулятор давления переводим в режим "Нагнетание давления".
Включаем режим Скороварка - Мясо, птица на 15 минут.
По истечении времени сбрасываем давление, открываем крышку.
Снимаем пену.
Добавляем нарезанную морковь, целую луковицу, соль, перец горошком, лавровый лист.
Закрываем крышкой и Регулятор давления переводим в режим "Нагнетание давления".
Включаем режим Скороварка - Свое блюдо на 59 минут.
По истечении времени сбрасываем давление, открываем крышку.
Извлекаем лук (выбрасываем), морковь в форму для холодца.
Мясо отделить от костей и разобрать на волокна.
Мясо выкладываем в форму для холодца.
Бульон процедить и заливаем мясо.
Отправляем в холодильник до полного застывания.
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