Рецепт вкусных сосисок в кляре

сосиски

яйцо - 1 шт.

соль

перец

копчёная паприка

разрыхлитель

вода - 200 мл.

Берём одно яйцо разбиваем его в чашку.

Добавляем воду.

Далее специи, чёрный молотый перец, копчёная паприка, соль и разрыхлитель.

Хорошо всё перемешаем.

Добавляем муку.

Перемешаем до состояния без комочков.

Сосиски разрезаем на три части.

Теперь берём шпажку и нанизывать на неё сосиску.

Берём любую глубокую сковородку или кастрюльку.

Наливаем достаточное количество растительного масла.

И очень сильно его нагреваем. Ну приблизительно чтобы наши сосиски утонули.

Сосиски обмакиваем в кляр и аккуратненько погружаем в растительное масло.

Жарим буквально минутки три.

Убираем сосиски на бумажные полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Кушать подано!



