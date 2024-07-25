Рецепт вкусных сосисок в кляре

Ингредиенты
сосиски
яйцо - 1 шт.
соль
перец
копчёная паприка
разрыхлитель
вода - 200 мл.
Рецепт приготовления
Берём одно яйцо разбиваем его в чашку.
Добавляем воду.
Далее специи, чёрный молотый перец, копчёная паприка, соль и разрыхлитель.
Хорошо всё перемешаем.
Добавляем муку.
Перемешаем до состояния без комочков.
Сосиски разрезаем на три части.
Теперь берём шпажку и нанизывать на неё сосиску.
Берём любую глубокую сковородку или кастрюльку.
Наливаем достаточное количество растительного масла.
И очень сильно его нагреваем. Ну приблизительно чтобы наши сосиски утонули.
Сосиски обмакиваем в кляр и аккуратненько погружаем в растительное масло.
Жарим буквально минутки три.
Убираем сосиски на бумажные полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Кушать подано!
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