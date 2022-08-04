Готовим шоколадные кексы с вишней и творогом

Рецепт приготовления

1. Яйцо взбить с солью, постепенно добавляя сахар;

2. Добавить йогурт, растительное масло, перемешать;

3. В полученную массу просеять муку, смешанную с разрыхлителем, содой и какао, тщательно все перемешать (тесто получается довольно густое);

4. Для начинки смешать творог с сахаром, ванильным сахаром, рисовой мукой (можно заменить кукурузным крахмалом) и тщательно перемешать;

5. Вишню обвалять в кукурузном крахмале;

6. Из творога сформировать шарики диаметром примерно 2,5-3 см, положив в середину по 1 вишенке;

5. В формочки для выпекания выложить по 1 чайной ложке теста, затем в серединку по 1 творожному шарику, слегка вдавливая в тесто. Сверху распределить оставшееся тесто (примерно по 1 чайной ложке с горкой), стараясь, чтобы оно покрыло шарики;

6. Выпекать при 180 градусах примерно 20-25 минут. Время выпекания зависит от особенностей духовки.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой;

7. Готовые кексы слегка остудить и достать из формочек. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой;

Кушать подано!