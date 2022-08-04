Четыре вкуса

308 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оля Ефимова
    +Рецепт лодочек из...
  • Елена Мамонова
    Лечо обязательно буду делатьРецепт вкусного л...
  • Ивановна
    Сейчас у всех кабачковая диета судя по обилию рецептов из кабачковРецепт вкусного п...

Готовим шоколадные кексы с вишней и творогом

Фото к рецепту: Шоколадные кексы с творогом и вишней

Ингредиенты

  • тесто:
  • мука – 180 гр
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • сода – 1/2 ч.л.
  • какао-порошок – 3 ст.л.
  • яйцо – 1 шт
  • сахар – 100 гр
  • ванильный сахар – 8 гр
  • масло растительное – 100 мл
  • йогурт – 280 гр
  • соль – щепотка
  • начинка:
  • творог – 150 гр
  • сахар – 2 ст.л.
  • ванильный сахар – 8 гр
  • рисовая мука (крахмал) – 2 ст.л.
  • крахмал кукурузный – 1 ч.л.
  • вишня – 12 шт

Рецепт приготовления

1. Яйцо взбить с солью, постепенно добавляя сахар;

2. Добавить йогурт, растительное масло, перемешать;

3. В полученную массу просеять муку, смешанную с разрыхлителем, содой и какао, тщательно все перемешать (тесто получается довольно густое);

4. Для начинки смешать творог с сахаром, ванильным сахаром, рисовой мукой (можно заменить кукурузным крахмалом) и тщательно перемешать;

5. Вишню обвалять в кукурузном крахмале;

6. Из творога сформировать шарики диаметром примерно 2,5-3 см, положив в середину по 1 вишенке;

5. В формочки для выпекания выложить по 1 чайной ложке теста, затем в серединку по 1 творожному шарику, слегка вдавливая в тесто. Сверху распределить оставшееся тесто (примерно по 1 чайной ложке с горкой), стараясь, чтобы оно покрыло шарики;

6. Выпекать при 180 градусах примерно 20-25 минут. Время выпекания зависит от особенностей духовки.

Готовность можно проверить деревянной шпажкой;

7. Готовые кексы слегка остудить и достать из формочек. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой;

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
обедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинарияфрукты
Обсудить

Картина дня

наверх