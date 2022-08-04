Готовим шоколадные кексы с вишней и творогом

Ингредиенты
- тесто:
- мука – 180 гр
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- сода – 1/2 ч.л.
- какао-порошок – 3 ст.л.
- яйцо – 1 шт
- сахар – 100 гр
- ванильный сахар – 8 гр
- масло растительное – 100 мл
- йогурт – 280 гр
- соль – щепотка
- начинка:
- творог – 150 гр
- сахар – 2 ст.л.
- ванильный сахар – 8 гр
- рисовая мука (крахмал) – 2 ст.л.
- крахмал кукурузный – 1 ч.л.
- вишня – 12 шт
Рецепт приготовления
1. Яйцо взбить с солью, постепенно добавляя сахар;
2. Добавить йогурт, растительное масло, перемешать;
3. В полученную массу просеять муку, смешанную с разрыхлителем, содой и какао, тщательно все перемешать (тесто получается довольно густое);
4. Для начинки смешать творог с сахаром, ванильным сахаром, рисовой мукой (можно заменить кукурузным крахмалом) и тщательно перемешать;
5. Вишню обвалять в кукурузном крахмале;
6. Из творога сформировать шарики диаметром примерно 2,5-3 см, положив в середину по 1 вишенке;
5. В формочки для выпекания выложить по 1 чайной ложке теста, затем в серединку по 1 творожному шарику, слегка вдавливая в тесто. Сверху распределить оставшееся тесто (примерно по 1 чайной ложке с горкой), стараясь, чтобы оно покрыло шарики;
6. Выпекать при 180 градусах примерно 20-25 минут. Время выпекания зависит от особенностей духовки.Готовность можно проверить деревянной шпажкой;
7. Готовые кексы слегка остудить и достать из формочек. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой;
Кушать подано!
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