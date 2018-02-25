Как приготовить соус терияки для свинины, роллов и овощных салатов

Терияки – универсальная заправка. Отлично подойдет не только к традиционным ролам и суши, но и к мясу, другим продуктам. Можно приготовить его впрок, использовать по мере необходимости. Допустимо хранить готовый соус терияки в холодильнике, добавляя к разным блюдам.

Состав, польза, применение

Передать словами вкус жидкого соуса темного цвета сложно. Он сладко-соленый, весьма пикантный, превращает обыденное блюдо в изысканное. С заправкой можно мариновать овощи, рыбу, мясо: при жарке куски приобретают блестящий, «лакированный» вид. Некоторые хозяйки поливают густой смесью салаты, украшают готовые блюда узором из темно-красных потеков.

Немного истории

Терияки придуман более 2 тыс. лет назад жителями небольшой японской деревни. Изначально использовался как соус для украшения и разнообразия вкуса готовых блюд. Сейчас же во многих странах знают об этой культовой заправке.

Если перевести буквально название, получится «блестеть» и «жарить».

Свойства

Обусловлено это тем, что в терияки обжаривали многие продукты, после чего те приобретали блеск.

Помимо универсальности, соус терияки известен и своей пользой. При регулярном употреблении его в пищу способен:

улучшать пищеварение;

нормализовать давление;

снимать напряжение;

стимулировать аппетит;

действовать успокаивающе на нервную систему;

помогать справиться с усталостью;

предупреждать развитие онкологии;

повышать настроение.

В составе содержит витамины группы В, калий, витамины С, РР, кальций, холин, фосфор, магний, железо, селен, натрий, цинк, марганец. Терияки в почете у тех, кто следит за правильностью питания, ведь он безопасен, обладает низкой калорийностью, имеет легкий состав. Жиры в смеси отсутствуют.

Возможный вред

Из-за содержания в составе сахара соус противопоказан больным сахарным диабетом. Не рекомендуется употреблять его в пищу людям, имеющим заболевания почек – соус может спровоцировать появление почечных камней. Навредить может терияки и тем, кто страдает от панкреатита, язвы желудка, гипертонии.

В составе есть мед, поэтому людям с аллергией стоит воздержаться от употребления терияки.

Классический рецепт соуса терияки

Особенности. Как приготовить соус терияки на своей кухне? Не сложнее, чем другие привычные блюда. При выборе ингредиентов стоит опираться на качество, ценовую категорию, личные предпочтения. Практически все ингредиенты для соуса терияки заменяемы, но стоит понимать, что это будет рецепт уже другого блюда.

Пошаговый рецепт соуса терияки в оригинале предполагает наличие имбиря, меда, чеснока и рисового вина в составе.

Ингредиенты:

соевый соус – половина стакана;

чеснок – пара зубков;

вода – один стакан;

сахара (в оригинале тростниковый) – четверть стакана;

имбирь – чайная ложка;

мед – столовая ложка;

оливковое масло – одна чайная ложка;

мирин (рисовое вино) – столовая ложка;

крахмал – три чайных ложки.

Приготовление

Чеснок и имбирь измельчите удобным способом. Можно мелко порубить ножом или использовать терку. Крахмал залейте стаканом воды, размешайте. В сотейник (подойдет и другая посуда, например, кастрюля с толстым дном) переложите все ингредиенты, поставьте на огонь. После закипания убавьте огонь. Варите соус четыре-пять минут.

Все предельно просто. Не стоит пугаться, если терияки получился жидким – во время настаивания он загустеет. Если же вы хотите сделать густой соус для роллов, варите смесь на медленном огне до момента, пока не выпариться примерно половина жидкости. Густота соуса терияки должна быть такой, какую удобно использовать для конкретного блюда. Жидкий соус отлично подойдет для маринада, погуще – для украшения и заправки салатов, добавления к готовым блюдам.

Подсказки по замене ингредиентов

Некоторые ингредиенты достать бывает непросто. Или же нет возможности сходить в магазин, а соус нужно приготовить быстро. Поэтому находчивые кулинары нашли вполне успешную замену некоторым ингредиентам.

Мирин . Это рисовое вино со сладким вкусом. Купить его можно в специализированных магазинах, или же привезти из Японии. При отсутствии напитка можно заменить его 6%-ным винным уксусом. Также подойдет вино других сортов: херес, вермут.

. Это рисовое вино со сладким вкусом. Купить его можно в специализированных магазинах, или же привезти из Японии. При отсутствии напитка можно заменить его 6%-ным винным уксусом. Также подойдет вино других сортов: херес, вермут. Крахмал . Можно использовать тот, что есть на кухне – кукурузный, картофельный. Классический рецепт соуса терияки даже у японцев разный, ведь каждый повар имеет свои секреты.

. Можно использовать тот, что есть на кухне – кукурузный, картофельный. Классический рецепт соуса терияки даже у японцев разный, ведь каждый повар имеет свои секреты. Тростниковый сахар. Заменяется более доступным свекольным, но опытные кулинары советуют брать его меньше: пятую часть стакана.

Заменяется более доступным свекольным, но опытные кулинары советуют брать его меньше: пятую часть стакана. Свежий чеснок и имбирь. Заменяют гранулированным или сушеным.

Заменяют гранулированным или сушеным. Оливковое масло. Можно сменить на любое растительное.

Вариации добавок

В погоне за новыми вкусами на кухнях создаются удивительные рецепты, порой имеющие мало общего с оригиналом. К примеру, распространен вариант с добавлением кунжута, апельсинового сока, цедры. Что еще можно добавить к классическим составляющим:

100 г ананаса – пюре и сок фрукта добавляют сочности;

– пюре и сок фрукта добавляют сочности; конфитюр вместо меда – дает новый сладковатый вкус;

– дает новый сладковатый вкус; саке пополам с мирином – придает рецепту терпкость.

Правильно готовить соус терияки так, как нравится именно вам. Начните с классического варианта приготовления, потом пробуйте менять ингредиенты.

Вкус готового блюда может зависеть от сорта меда, марки соевого соуса, выбранного вина.

Рецепт соуса терияки несложен, приготовление не отнимет много времени. При наличии всех составляющих на это уйдет меньше часа. Хранить в плотно закрытой стеклянной посуде заправку можно несколько недель. С помощью терияки легко создавать оригинальные блюда, придавая пикантный вкус обычным продуктам.