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Четыре вкуса

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Готовим вкусную пиццу за 15 минут

Фото к рецепту: Пицца за 15 минут

Ингредиенты

  • булочки - 4 шт.
  • колбаса - 300 г
  • помидоры - 200 г
  • твердый сыр - 200 г
  • маслины - 100 г
  • майонез - 2 ст.л.
  • черный молотый перец
  • соль

Рецепт приготовления

Срезаем верхушку несладкой булочки и вынимаем мякоть.

Копченую колбасу, помидор, твердый сыр, нарезаем кубиком.

Маслины нарезаем кольцами.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, черный молотый перец, майонез.

Наполняем начинкой булочки с горкой.

Делаем горку, так как, сыр в духовке начнет плавиться и начинка осядет.

Отправляем пиццу в духовку на 180 градусов, на 15 минут.

Кушать подано!

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