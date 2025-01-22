Готовим вкусную пиццу за 15 минут

Ингредиенты
- булочки - 4 шт.
- колбаса - 300 г
- помидоры - 200 г
- твердый сыр - 200 г
- маслины - 100 г
- майонез - 2 ст.л.
- черный молотый перец
- соль
Рецепт приготовления
Срезаем верхушку несладкой булочки и вынимаем мякоть.
Копченую колбасу, помидор, твердый сыр, нарезаем кубиком.
Маслины нарезаем кольцами.
Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, черный молотый перец, майонез.
Наполняем начинкой булочки с горкой.
Делаем горку, так как, сыр в духовке начнет плавиться и начинка осядет.
Отправляем пиццу в духовку на 180 градусов, на 15 минут.
Кушать подано!
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