Готовим вкусную пиццу за 15 минут

Срезаем верхушку несладкой булочки и вынимаем мякоть.

Копченую колбасу, помидор, твердый сыр, нарезаем кубиком.

Маслины нарезаем кольцами.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем соль, черный молотый перец, майонез.

Наполняем начинкой булочки с горкой.

Делаем горку, так как, сыр в духовке начнет плавиться и начинка осядет.

Отправляем пиццу в духовку на 180 градусов, на 15 минут.



Кушать подано!