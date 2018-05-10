Самые необычные профессии, связанные с едой и алкоголем

Как известно, все профессии нужны и важны, но одни приносят мало удовольствия, а другие, напротив, превращают жизнь в сказку. И если одним приходится целыми днями стоять у станка или корпеть за компьютером, или решать другие (не менее изнурительные) задачи, то другие проводят рабочее время в ресторанах, дегустируя напитки и изысканную еду, или на кухне, создавая съедобные шедевры. В нашем обзоре – самые интересные профессии из кулинарной области.

1. Шоколатье

Это, пожалуй, самая сладкая профессия. Она распространена в Париже и Брюгге, признанных шоколадных столицах мира, вместе с тем шоколадные мастерские можно встретить и в других странах.

Шоколатье изготавливают шоколад с различными начинками, а также делают из него оригинальные фигурки, которые продаются в качестве сладких сувениров.

2. Сырный сомелье

Профессия сомелье, казалось бы, многим знакома. Этот специалист разбирается в алкогольных напитках и чаще всего его основная задача – помочь клиентам определиться с выбором желаемого напитка.

В последнее время профессия сомелье расширилась. Появились специалисты, которые прекрасно разбираются в сигарах, чае, кофе и сыре.

Сырных сомелье обучают в Ганновере, здесь расположен крупнейший в Европе сырный центр. В год обучают порядка 40 специалистов, а спрос на них в европейских странах – огромный. Сырные сомелье работают в ресторанах и в специализированных магазинах, критерием профессионализма считается умение определить сорт продукта по запаху.

Чтобы оставаться в форме, сырные сомелье избегают курения и минимизируют употребление алкоголя. Это помогает сохранить чистоту восприятия вкуса.

3. Слушатель пармезана

А вот эта сырная профессия совсем не связана с дегустацией. Проверку пармезана действительно производят на слух: несколько ударов серебряным молоточком, и специалист может точно сказать, дозрела ли головка сыра. Метод похож на то, как продавцы арбузов определяют спелость ягод, но степень подготовки у слушателей пармезана в разы серьезнее.

4. Титестер

Чаи гонять – это не всегда означает бездельничать. Титестеры – специалисты, которые дегустируют чай, определяя особенности его вкуса и аромата. Они пробуют различные способы заваривания чайных листьев, чтобы вывести формулу приготовления идеально вкусного напитка.

5. Бургеролог

Говорят, что бургеры – еда вредная. Но доплачивают ли за вредность бургерологам, – доподлинно неизвестно. Благодаря бургерологам в мире существует огромное разнообразие бургеров, а не просто банальные сочетания булки и котлеты. Эти специалисты проверяют качество ингредиентов, придумывают новые сочетания вкусов, а также на вершине своей карьеры могут стать управляющим фаст-фуд ресторана.

6. Энолог

Энолог – профессия ответственная. Такой специалист знает все о том, как выращивать виноград, и о том, какое вино приготовить из того или иного сорта. Энологи следят за виноградными плантациями: планируют высадку, удобрения, сбор.

7. Ремюейр

Пожалуй, профессию ремюейра можно назвать одной из самых редких в мире, поскольку эти специалисты опекают бутылки с шампанским. Закупоренные бутылки нужно встряхивать особым способом, чтобы выпадающий осадок можно было впоследствии легко удалить. Именно ремюейры знают, как это нужно сделать.

8. Кавист

Кавист – еще одна «винная» профессия. Это специалист по хранению напитков в винных погребах. Освещение, влажность, температура, расположение стеллажей и многое другое – в его ведении.

Также кависты работают в винных бутиках, они консультируют клиентов по всем вопросам, связанным со вкусом и качеством вина.

9. Бартендер

Бартендер – это главный по напиткам в баре. Эти специалисты не только выполняют задачи бармена, но и придумывают новые сочетания вкусов, подбирают коктейли в соответствии с концепцией, которой придерживается заведение.